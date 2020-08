Vôlei: Osasco Audax inicia atividades da temporada 2020/2021

Nesta segunda-feira (17), o Osasco Audax/São Cristóvão Saúde iniciou o período de preparação para a temporada 2020/21. O objetivo do clube e da comissão técnica, liderada pelo experiente técnico Luizomar de Moura, é transformar o ginásio José Liberatti em uma bolha de proteção contra a pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Para isto, as atletas passaram por exame de sorologia IgG/IgM para covid-19 em um laboratório da região, treinaram na quadra e na academia visando o Campeonato Paulista, que deve começar no dia 26 de setembro. “É muito bom voltar a treinar no ginásio e com bola após cinco meses parada. É um momento novo e estamos voltando com o máximo de cuidado, segundo todas as orientações do clube. Agora é trabalhar e se cuidar para o retorno dos jogos. Não vejo a hora”, disse a oposta Tandara, uma das principais contratações da equipe.

A partir de agora, diariamente, na chegada as atletas checam a temperatura, usam álcool em gel nas mãos e respondem a um questionário sobre como estão se sentindo em termos de saúde. Elas usarão máscara na sala de musculação e no aquecimento em quadra, que recebeu duas redes e foi dividida para aumentar o distanciamento. Outro cuidado é com os pés. Além de tapetes para higienização dos calçados, cada jogadora trará um tênis para o treino com bola e outro para a academia. Ao final de cada atividade, eles serão limpos e guardados em armários individuais até o trabalho do dia seguinte.