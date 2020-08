Vôlei: Sada Cruzeiro volta aos treinos e Taubaté define elenco

Após longa paralisação de cinco meses, o Sada Cruzeiro retornou aos trabalhos na última quarta (12) em seu Centro de Treinamento, que passou por um processo de renovação.

Nesta volta, não faltam protocolos sanitários rígidos e muitos cuidados. Trabalhos físicos só em grupos de até quatro pessoas. Antes do retorno presencial, o grupo já tinha passado por 8 semanas de trabalhos à distância, com acompanhamento específico do preparador físico Fábio Correia.

Uma noite antes da atividade, todos os profissionais do clube preenchem um formulário on-line para ser verificada a viabilidade do treino do dia seguinte. Na chegada ao clube, todos passam por uma cabine de desinfecção. Na sequência, ao entrar na instalação esportiva, eles devem trocar de calçado, medir a temperatura corporal e responder um novo questionário individualmente.

Confirmação de equipe

Também na última quarta, o Taubaté Funvic confirmou o elenco para a temporada 2020/2021. Ainda se preparando para retomar os trabalhos, a equipe, que foi campeã nacional em 2018/2019 e terminou a temporada passada com os títulos paulista e da supercopa, terá um plantel cheio de novidades. A primeira delas é a chegada do treinador argentino Javier Weber, que na última temporada comandou o Bolivar Voley (Argentina). Ele vai substituir Renan Dal Zotto (que preferiu se desligar do clube para seguir exclusivamente na seleção brasileira). Weber tem um histórico de muitas conquistas como atleta e treinador por clubes brasileiros e pela própria seleção argentina.

Mas as novidades não vão ficar restritas à beira da quadra. Ao todo oito atletas chegam para vestir a camisa do time do interior paulista. Os principais destaques são os campeões olímpicos Bruninho, levantador de 33 anos que esteve nas últimas três temporadas no vôlei italiano, e o ponteiro Maurício Borges, de 31 anos e que na última temporada defendeu o SESC-RJ. Além deles, chegaram também os opostos Felipe Roque, Gabriel Cândido, os ponteiros Vitor Yudi (que atua como líbero também), João Franck e João Rafael e o central Bruno Biella. Sete atletas renovaram os contratos: Douglas Souza (ponteiro), Lucão (central), Riad (central), Maurício Souza (central), Rapha (levantador), Fabiano (levantador) e Thales (líbero).