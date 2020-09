Ágatha e Duda são campeãs na Holanda

As brasileiras Ágatha e Duda conquistaram, no último sábado (12), a edição 2020 do King of the Court. O torneio, realizado em Utrecht (Holanda), marcou a volta do vôlei de praia após a pandemia do novo coronavírus (covid-19).

CAMPEÃS E RAINHAS DA AREIA 👑



Ágatha e Duda são campeãs do King of the Court, em Utrecht 🇳🇱



Isso logo na primeira competição de @volei de praia desde que voltaram aos treinos.



É o 🇧🇷 conquistando mais um título em 2020! 🏐🏖

Após quase serem eliminadas na semifinal, as brasileiras deram um verdadeiro show na final. Lideraram do início ao fim e fecharam o torneio fazendo 15 pontos sobre as rivais e anfitriãs Keizer e Meppelink, e as irmãs E. Van Driel e M. Van Driel.

“Esse torneio é incrível! Somos as rainhas e agradecemos por toda torcida de Utrecht. Foi a terceira vez que estivemos nesse torneio e a primeira vitória. Estamos muito felizes. Na próxima semana, estaremos no Brasil. Estamos chegando”, disse Ágatha.

“As holandesas são muito fortes e as irmãs Van Driel jogam muito rápido. Nos preparamos muito para este torneio. Foi fantástico estar aqui”, comentou Duda.

A disputada foi amistosa e teve um formato diferente dos campeonatos tradicionais. As duplas foram dividas em quatro grupos. Os 20 times foram se revezando em quadra a cada ponto. Quem marcava permanecia na quadra no Lado Rei, Rainha no caso do feminino. A dupla perdedora ia para o banco de reservas. Cada fase tinha 15 minutos. Se alguma equipe fizesse 15 pontos antes desse tempo era considerada vencedora.

Da primeira fase até as semifinais, as duplas com menos de 15 pontos foram eliminadas. Na final, a dupla que fizesse mais pontos em 15 minutos, ou chegasse a 15 pontos primeiro, era a campeã.

Ágatha e Duda, já garantidas em Tóquio, voltam a jogar na abertura do Circuito Nacional de Vôlei de Praia, no dia 17 em Saquarema.