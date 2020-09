América-MG vence Paraná em Curitiba

Pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o América-MG superou o Paraná por 1 a 0 nesta quarta (9). O jogo aconteceu no estádio Durival Brito, em Curitiba. Com o resultado, o Coelho emparelhou na liderança com o Tricolor da Vila com 17 pontos, mas perde no saldo de gols. Os paranaenses voltam a campo na próxima segunda (14), quando enfrentam o CRB, enquanto os mineiros encaram o Figueirense somente no próximo sábado (19).

O primeiro tempo da partida foi marcado pela pouca iniciativa e movimentação das duas equipes. O lance mais perigoso surgiu apenas aos 26, como numa falta cobrada por João Paulo. As emoções ficariam guardadas para a segunda etapa. Os donos da casa saíram para o ataque, mas quem marcou foi o América-MG, com Rodolfo, em um belo chute dentro da grande área.

Os donos da casa buscaram igualar o marcador até o fim, mas os três pontos acabaram indo para Belo Horizonte.

Veja a classificação atualizada da Série B do Brasileiro.