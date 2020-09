Ana Marcela Cunha conquista competição em Portugal

A brasileira Ana Marcela Cunha venceu neste sábado (12) a prova de 10 km da Madeira Island Ultra-Swim, disputada na cidade de Funchal, na Ilha da Madeira (Portugal).

É OURO! É PRATA! 🥇🥈🏊🏼‍♂️🇧🇷



Ana Marcela Cunha é campeã do torneio da Ilha da Madeira 🇵🇹



E no masculino, Allan do Carmo completa a prova em 2º lugar.



Que fase maravilhosa das maratonas aquáticas! 😎😎 pic.twitter.com/eY0NmVe8Uw — Time Brasil (@timebrasil) September 12, 2020

A brasileira foi seguida pela portuguesa Mafalda Sofia Rosa, em segundo, e pela espanhola Paula Ruiz Bravo, em terceiro.

Na prova masculina o brasileiro Allan do Carmo garantiu a segunda posição, atrás do português Tiago Campos e à frente do espanhol Guillem Belmonte.

O próximo compromisso da dupla brasileira na Europa será nos dias 26 e 27 de setembro, quando participarão do Campeonato Francês de Maratonas Aquáticas.