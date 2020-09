Vasco e Botagogo lutam por vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil

Para o Vasco só a vitória interessa hoje (23) no confronto contra o Botafogo, segundo confronto da Quarta Fase de Copa do Brasil. A partida será em São Januário, casa dos cruzmaltinos, às 21h30. Como no confronto de ida os botafoguenses ganharam em casa por 1 a 0, os vascaínos precisam vencer por dois gols de diferença. Se superar o rival pelo placar mínimo, a vaga para as oitavas será decidida em cobrança de pênaltis. Para os alvinegros qualquer empate já é suficiente para avançar de fase.

O clássico carioca será transmitido ao vivo pela Rádio Nacional a partir das 21h. Acompanhe abaixo, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e reportagens de Mauricio Costa.

No Campeonato Brasileiro os clubes fazem campanhas distintas. Com 17 pontos, os vascaínos ocupam a quinta posição, enquanto os botafoguenses estão em 18º lugar, na zona de rebaixamento, com 10 pontos. As duas equipes já se enfrentaram em setembro: na ocasião, o Vasco venceu por 3 a 2.

No duelo desta quarta (23), a equipe cruzmaltina não vai poder contar com o técnico Ramon Menezes à beira do gramado, que testou positivo para o novo coronavírus (covid-19) na última sexta (18). Assim como na última partida pelo Brasileirão no domingo (20) - derrota por 1 a 0 contra o Coritiba - o auxiliar técnico Thiago Kosloski vai exercer a função de treinador.

Prováveis escalações:

Vasco: Fernando Miguel; Yago Pikachu, Miranda, Leandro Castan e Henrique; Andrey, Fellipe Bastos e Martín Benítez; Ygor Catatau, Germán Cano e Talles Magno. Técnico: Thiago Kosloski



Botafogo: Gatito Fernández; Kevin, Marcelo Benevenuto, Forster, Kanu e Victor Luis; Caio Alexandre, Honda e Bruno Nazário; Kalou e Matheus Babi. Técnico: Paulo Autuori.



Brusque x Ceará

Na outra partida das 21h30, Brusque e Ceará se enfrentam no Castelão, em Fortaleza (CE). No primeiro jogo, o Vozão derrotou os vice-campeões catarinense por 2 a 0, no estádio Augusto Bauer, na cidade Brusque (SC). Desta forma, o Bruscão precisa de uma vitória por três gols de diferença para seguir na Copa do Brasil. Se vencer apenas por dois gols de vantagem, avança quem cobrar melhor os pênaltis. Já os cearenses poderão perder por um gol de diferença que mesmo assim chegam às oitavas.

As equipes que conquistarem vaga para as oitavas de final, vão receber da CBF premiação de R$ 2,6 milhões.