Brasil de Pelotas vence Cruzeiro e se afasta da zona do rebaixamento

Com gol de Gabriel Poveda no segundo tempo, o Brasil de Pelotas derrotou o Cruzeiro por 1 a 0 nesta quarta (2), no Estádio Bento Freitas, na partida que fechou a 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Xavante chegou a 6 pontos, conseguiu se afastar da zona do rebaixamento, e agora ocupa da 13ª posição. A Raposa está na 16ª colocação, com 4 pontos, mesmo número do Guarani, o primeiro clube da zona do rebaixamento.

O jogo

O Cruzeiro dominou todo o primeiro tempo, mas não conseguiu abrir o placar. A Raposa começou no ataque, com uma boa chegada logo aos 2 minutos. Airton avançou pela direita e chutou rasteiro, mas o goleiro Rafael Martins fez boa defesa com os pés. Aos 17 minutos, Arthur Caíke arriscou chute forte de fora da área e levou perigo à meta do Brasil de Pelotas. A última grande chance do time celeste na primeira etapa veio aos 36 minutos. Maurício tentou cruzamento rasteiro pela esquerda, o zagueiro Lázaro tentou cortar e quase fez gol contra.

O segundo tempo iniciou da mesma forma que o primeiro, com o Cruzeiro criando boas chances. Logo aos três minutos, Arthur Caíke cobrou falta e obrigou o goleiro Rafael Martins a fazer grande defesa. Três minutos depois, Airton chutou forte na entrada da área e, mais uma vez, Rafael salvou.

Aos poucos, o Brasil de Pelotas foi se encontrando na partida. Aos 14 minutos, Rodrigo Ferreira chutou rasteiro e Fábio defendeu. Aos 22 minutos, a equipe gaúcha abriu o placar. O mesmo Rodrigo Ferreira avançou pela direita, cruzou e Gabriel Poveda apareceu no meio da zaga do Cruzeiro para marcar.

Em desvantagem, a Raposa tentou o empate e chegou a ter boas chances. Arthur Kaíke, Régis, Raúl Cáceres, Filipe Machado e Thiago chegaram com perigo, mas o Brasil de Pelotas conseguiu segurar a vitória até o fim.

Na próxima rodada, o Brasil de Pelotas enfrenta o Náutico sábado (5), às 21h, no Bento Freitas. Já o Cruzeiro recebe o CRB, segunda-feira (7), às 20h, no Mineirão.

