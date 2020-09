Brasileiro: Fluminense e São Paulo fazem embate de tricolores

Um duelo de tricolores agita o Campeonato Brasileiro neste domingo (6). O São Paulo encara o Fluminense a partir das 16h (horário de Brasília) no estádio do Morumbi, pela oitava rodada da competição.

A equipe paulista vem de derrota de 3 a 0 para o Atlético-MG, no Mineirão na última quinta-feira (3). Os cariocas também tropeçaram na rodada passada, empataram em 1 a 1, em pleno Maracanã, com o Atlético-GO.

Apesar do mau resultado do último jogo, a equipe do técnico Fernando Diniz tem motivo para acreditar na reabilitação no confronto de hoje. Isto porque seu time permanece invicto como mandante na competição. Em quatro jogos disputados no estádio, obteve três vitórias e um empate. Além disso, dos 13 pontos conquistados 10 foram em sua casa.

Já o time comandado pelo técnico Odair Hellmann jogou três vezes fora do Rio de Janeiro na atual edição do Brasileiro. Na última vez em que atuou nestas circunstâncias, bateu o Athletico-PR por 1 a 0 na Arena da Baixada. Nas outras duas oportunidades foi derrotado.

Bom dia, torcida Tricolor! A preparação segue com tudo no CT Carlos Castilho! Domingo tem jogo importante! Vamos pra cima, Fluzão! 🇭🇺 #TimeDeGuerreiros #SejaSócio



📸: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/iShQKxQYj0 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 4, 2020

Além do número de cores das equipes que comandam, os treinadores tem outra semelhança: enfrentam a desconfiança das torcidas de seus times, mas por motivos diferentes. Os são paulinos reivindicam melhores resultados, enquanto o torcedor do Fluminense critica o desempenho do time. Desta forma, o tricolor que sair com êxito na partida de hoje terá mais tranquilidade para trabalhar na sequência da temporada. Porém, aquele que sofrer o revés verá o questionamento sobre seu trabalho aumentar.

Na tarde de ontem (5), em comunicado oficial publicado no Twitter, o Fluminense anunciou o afastamento do atacante Fred para a partida deste domingo (6) contra o São Paulo. Embora o atleta tenha testado negativo para o novo coronavírus (covid-19) no exame protocolar realizado na última quinta-feira (3), o resultado do exame feito pela esposa dele foi positivo para a doença. O atleta segue em quarentena, sendo monitoriado pelo departamento médico do Tricolor carioca.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite São Paulo e Fluminense a partir das 15h30. A narração é de Felipe Rangel, os comentários são de Mário Silva, as reportagens são de Mauricio Costa e o plantão da informação é de Bruno Mendes. E você ouve a Rádio Nacional aqui:

Outros jogos

Os jogos da 8ª rodada do Brasileiro deste domingo começam às 11h, com o encontro entre Bragantino e Palmeiras. Depois, a partir das 16h, o Internacional recebe o Bahia no Beira Rio buscando um resultado que lhe permita manter a liderança da competição. Às 18h o Vasco entra em campo em São Januário para medir forçar com o Athletico-PR.

A rodada continua às 19h, com o Atlético-GO recebendo o Grêmio no estádio Olímpico. E a rodada termina com dois jogos com início às 20h30: Sport e Goiás, na Ilha do Retiro, e Coritiba e Atlético-MG no Couto Pereira.

Veja a classificação atualizada da Série A do Brasileiro.