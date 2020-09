Brasileiro: Internacional perde para Goiás, que deixa a lanterna

O Internacional foi até o estádio da Serrinha neste domingo (13) e acabou sendo derrotado por 1 a 0 pelo Goiás, que, com o resultado, deixou a lanterna da classificação.

(GOIxINT) ⏰ 50'/2T: Fim de jogo em Goiânia. Colorado volta a campo na quarta-feira para enfrentar o América de Cali-COL pela Libertadores. #VamoInter 🇦🇹 pic.twitter.com/SnMon87t6G — Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 13, 2020

E a vitória do Esmeraldino foi obtida na base da superação, pois o Goiás teve o lateral-esquerdo Jefferson expulso logo aos três minutos da etapa inicial após entrada violenta no atacante Marcos Guilherme. Depois, a partida se resumiu a tentativas frustradas do Inter marcar. Até que, aos 44 minutos da etapa inicial, o Goiás levanta uma bola na área e Vinícius Lopes aproveita falhas da zaga e do goleiro Marcelo Lomba para abrir o marcador. Goiás 1, Internacional 0, com o então lanterna vencendo o líder.

Na etapa final, os gaúchos tentaram ir para cima com tudo, mas forçaram demais nas bolas altas. O jogo acabou sendo praticamente um ataque contra defesa. Mas, mesmo assim, o Inter não conseguiu nem mesmo empatar.

No dia 27, o Goiás volta a campo para enfrentar o Ceará no Castelão, pela 12ª rodada do Brasileirão. Já o líder Inter joga na próxima quarta a partir das 19h15, pela Libertadores, contra o América de Cali (Colômbia) no Beira-Rio pela 3ª rodada da fase de grupos. Pelo Nacional, o próximo compromisso será sábado, às 19h, contra o Fortaleza no Castelão.

Galo vence e assume vice-liderança

Quem venceu e subiu muito na classificação foi o Atlético Mineiro, que superou o Bragantino por 2 a 1 no Mineirão. Com o resultado, o time do técnico argentino Jorge Sampaoli chegou à segunda posição na tabela com 18 pontos.



O placar foi aberto pelo experiente zagueiro Réver. Aos 28 minutos de jogo, Guilherme Arana cobra escanteio e o defensor subiu alto para marcar.

Com a lei do ex entrando em campo, o Bragantino empatou aos três minutos da etapa final. Artur cruzou, Lucas Evangelista chutou no travessão e a bola bate em Everson. Abola sobra para Alerrandro, livre, marcar o gol do empate.

Depois de Sasha ter perdido até um pênalti, o Galo marcou de novo. No sufoco, aos 41 minutos. Savarino aproveitou cruzamento de Keno e deu números finais no Mineirão. Galo 2, Bragantino 1.

Na próxima rodada, o Galo pega o Atlético-GO fora de casa. Será no sábado (19), às 21h. O Bragantino recebe o Ceará, também no sábado (19), mas às 19h.

Flamengo perde para o Ceará em Fortaleza

Na Arena Castelão, o Ceará bateu o Flamengo por 2 a 0. Com uma equipe repleta de jogadores considerados titulares, o Rubro-negro viu interrompida uma sequência de quatro vitórias seguidas.

Dever de casa do #BRCEA no Castelão! Luiz Otávio e Charles para alegria do Vozão... 👴🏼 pic.twitter.com/jI6Lxv6AqV — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) September 13, 2020



Depois de um primeiro tempo com domínio Rubro-negro, os gols do Vozão saíram no começo da etapa complementar. Aos quatro minutos o zagueiro Luiz Otávio saltou entre os dois zagueiros do Flamengo e abriu o placar. Logo depois, aos 10 minutos, o volante Charles apareceu livre na frente do goleiro César para ampliar o placar. Ceará 2 a 0 no Flamengo.

O Ceará joga novamente pelo nacional no próximo sábado contra o Bragantino, às 19h (de Brasília), em São Paulo. O Flamengo joga pelo Brasileiro apenas no dia 27, contra o Palmeiras, às 16h no Allianz Parque.

Bahia perde na estreia de Mano Menezes

No Pituaçu, o Atlético-GO fez a festa na noite de estreia do Mano Menezes pelo Bahia. Com um gol em cobrança de falta do goleiro Jean, os visitantes garantiram o triunfo de 1 a 0 e saíram com os três pontos.

O Bonde do ACG 2.0 Turbo e com gol de goleiro! 🔴⚫🇹🇹✈️ @Brasileirao#BRACG

📸 Jhony Pinho/AGIF pic.twitter.com/2LbOFXStUP — Atlético Clube Goianiense (@ACGOficial) September 13, 2020

Na próxima rodada, o Bahia pega o Corinthians em São Paulo. O Atlético-GO tem compromisso pela Copa do Brasil, enfrenta o Fluminense, no Maracanã, na quarta-feira (16), às 21h30, jogo que terá a transmissão da Rádio Nacional.

