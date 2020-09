Brasileiro: Internacional visita Fortaleza buscando manter liderança

O Internacional visita o Fortaleza neste sábado (18), na arena Castelão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o objetivo de manter a liderança da competição.

A partida, que começa às 19h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional

Após derrota de 1 a 0 no último final de semana, o Colorado precisa dos três pontos fora de casa para manter a ponta da Série A sem depender de outros resultados. Atualmente, os gaúchos somaram 20 pontos em 10 jogos disputados.

Como o Inter está envolvido em uma maratona de jogos, o técnico argentino Eduardo Coudet deve mandar a campo uma equipe mista. A equipe gaúcha vem de vitória de 4 a 3 sobre o América de Cali (Colômbia) pela terceira rodada da competição continental, e na próxima quarta (23) tem pela frente o clássico Gre-Nal também pela Libertadores.

Desta forma o treinador deve escalar a seguinte equipe: Marcelo Lomba; Rodinei, Matheus Jussa, Rodrigo Moledo e Moisés; Johnny, Edenílson, Boschilia e D'Alessandro; Leandro Fernández e Abel Hernández.

Já o Fortaleza vive um bom momento no Brasileirão. Nas últimas cinco partidas, conseguiu duas vitórias e um empate. Depois de empatar em 1 a 1 com o Grêmio, em Porto Alegre, um triunfo sobre o líder da competição pode representar um salto na classificação para a equipe, que ocupa a décima posição com 12 pontos em 10 jogos.

Para o jogo, Rogério Ceni tem um desfalque certo, o lateral-direito Gabriel Dias, expulso após cometer pênalti que originou o gol de empate do Grêmio no último domingo. Tinga seria o substituto natural. Porém, ele ainda se recupera de uma lesão na coxa. Caso não consiga se recuperar, Ceni vai precisar improvisar na posição. Dois atletas também são dúvidas, o atacante Edson Cariús e o zagueiro Jackson.

#LEÃONOTREINO | Mais um dia de muito trabalho aqui no CT Ribamar Bezerra. O técnico Rogério Ceni segue estudando a melhor formação para o confronto de sábado.



O Tricolor encara o @SCInternacional e vai em busca dos 3️⃣ pontos.



📸: Bruno Oliveira #FEC #VamosJuntos #FortalezaEC pic.twitter.com/my1odPuSz6 — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) September 17, 2020

Diante deste cenário, o provável time do Fortaleza é: Felipe Alves; Tinga, Quintero (Jackson), Paulão e Carlinhos; Ronald, Juninho e David; Romarinho, Wellington Paulista e Osvaldo.

Outros jogos deste sábado

Além dessa partida, a 11ª rodada do Brasileiro já teve dois jogos realizados. O São Paulo bateu o Athletico-PR por 1 a 0 no estádio do Morumbi, em 26 de agosto, e o Corinthians venceu o Bahia por 3 a 2 na Neo Química Arena, na última quarta (16).

Neste sábado acontecem mais duas partidas da competição: Red Bull Bragantino contra Ceará, no estádio Nabi Abi Chedid, a partir das 19h, e Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, no estádio Olímpico, a partir das 21h.

