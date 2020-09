Carlos Barbosa e Blumenau opõem experiência e juventude pela LNF

O Grupo B da Liga Nacional de Futsal (LNF) continua neste domingo (27), com o duelo entre Carlos Barbosa e Blumenau. A partida no ginásio do Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa (RS), será transmitida ao vivo pela TV Brasil, a partir das 11h (horário de Brasília) e vale pela sétima rodada da competição. Devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19), os jogos têm sido agendados gradativamente pela organização.

#Futsal é na #TVBrasil! Prepare-se para as emoções do confronto: #ACBF X #Blumenau. É briga de grandes na #LNF2020. Sintonize a sua #EmissoraPública para curtir o melhor dos esportes brasileiros: domingo (27), às 11h. Sintonize na sua região: https://t.co/LNBnNcWCdp pic.twitter.com/J6Wxa0b48u — TV Brasil (@TVBrasil) September 23, 2020

Os rivais vivem momentos distintos. Maior campeão da Liga Nacional de Futsal, com cinco títulos, o time gaúcho soma 10 pontos em seis partidas. Na última delas pela competição nacional, superou o Marreco, em Francisco Beltrão (PR), por 4 a 3 (também com transmissão da TV Brasil, no domingo passado). De lá para cá, a ACBF (sigla pela qual a equipe também é conhecida) atuou pela Liga Gaúcha e goleou o Marau por 6 a 0, na última quinta-feira (24).

“Vi praticamente todos os jogos deles [Blumenau]. Estrearam vencendo [o Atlântico] em Erechim (RS) e depois não pontuaram, mas sempre fazendo partidas difíceis. Tem, inclusive, a condição de usarem o Ivan, que é um goleiro experiente e que atua bem com os pés”, analisa Edgar Baldasso, técnico do Carlos Barbosa. “Esperamos fazer um bom jogo, voltarmos a pontuar em casa, manter a boa sequência e nos aproximarmos do topo [do grupo] e, consequentemente, da classificação”, completa.

Com três pontos em quatro jogos, o Blumenau está na última posição da chave. O time vem tendo dificuldades para treinar devido às restrições causadas pela pandemia em Santa Catarina. Após o jogo em Erechim, o elenco chegou a ficar uma semana sem trabalhar com bola. O estado ainda não teve liberação para sediar partidas, então as equipes locais têm atuado sempre como visitantes.

“Estamos nos cobrando da melhor maneira, até pela pouca vivência [do elenco]. São sete jogadores estreando na Liga Nacional de Futsal, seis atletas sub-20, dois sub-18. Conversamos sobre esse lastro ao longo da semana. [No jogo] acredito que não teremos muito a posse de bola, então, teremos que fazer uma defesa baixa e propiciar contra-ataques para nós. Temos um bom jogo de goleiro, que nos pode colocar com um jogador de vantagem. Temos de ter tranquilidade e visão de jogo”, afirma o técnico Xande Melo, do Blumenau.

Você acompanha a transmissão de Carlos Barbosa e Blumenau pela TV Brasil aqui:

Confira a classificação da Liga Nacional de Futsal.