CBF marca reunião para tratar de retorno de público a estádios

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na noite desta terça (22) que se reunirá com os clubes da Série A do Brasileiro na próxima quinta (24) para avaliar o retorno do público aos estádios.

Segundo nota emitida pela entidade, o encontro acontece após a CBF receber “parecer favorável do Ministério da Saúde sobre o plano de estudos para o retorno do público aos estádios nas partidas da Série A do Campeonato Brasileiro”.

“A medida prevê a utilização de até 30% da capacidade dos estádios, a partir do mês de outubro, ainda sem data definida, mas condiciona a permissão à avaliação das autoridades sanitárias dos Estados e Municípios onde há clubes participantes da referida competição”, diz a Confederação Brasileira de Futebol.

O encontro, por videoconferência, da CBF com os clubes da Série A acontece na próxima quinta a partir das 16h30 (horário de Brasília). Depois serão feitas consultas com “autoridades estaduais e municipais”.

