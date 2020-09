Com vitórias simples, Grêmio e Inter irão às oitavas da Libertadores

Grêmio e Internacional já podem se classificar nesta terça-feira (29) para as oitavas de final da Copa Liberadores da América, de forma antecipada. O Tricolor recebe o Universidad Católica, do Chile, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 19h15 (horário de Brasília). Já o Colorado encara fora de casa o América de Cali, da Colômbia, às 21h30, na cidade de Cali (Colômbia).Para os times gaúchos avançarem à próxima fase, basta que vençam esta noite os duelos da quinta e penúltima rodada da competição.

No Grupo E, o Colorado e o Tricolor aparecem nas duas primeiras colocações. Os tradicionais rivais gaúchos possuem a mesma pontuação na LIberta, sete no total. Entretanto, o líder Inter leva a melhor no saldo de gols: marcou três vezes, enquanto o Grêmio tem apenas um gol.

DIA DE INTER!!!!



Dia de @LibertadoresBR! Vamos lutar até o final para conquistar os três pontos! VAMO, VAMO, INTER!!! pic.twitter.com/pAWDOiIo1H — Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 29, 2020

Os times duelaram no último sábado (27) pelo Campeonato Brasileiro e não conseguiram vencer. O Inter empatou com o São Paulo em 1 a 1, em Porto Alegre (RS). Já o Grêmio sofreu derrota de 3 a 1 para o Atlético-MG, em Belo Horizonte (MG).

Athletico-PR duela na Arena

Assim como o Colorado, o Athletico-PR também está na ponta do Grupo C, com nove pontos. Se os paranaenses empatarem esta noite contra o Jorge Wilstermann, da Bolívia, em casa, na Arena da Baixada, garantem a classificação para as oitavas. A partida começa às21h30, em Curitiba (PR). O Furacão foi a única equipe brasileira que venceu os dois jogos pós-retomada da competição - a Libertadores ficou paralisada por meses devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19).

São Paulo na corda bamba

Entre os sete clubes brasileiros que disputam a competição continental, apenas o São Paulo não está na zona de classificação para a próxima fase. Os tricolores são o terceiro colocado do Grupo D, com apenas quatro pontos. À frente dos paulistas estão a LDU, do Equador, com nove, e o River Plate (ARG), com sete.

Nesta rodada, os são paulinos vão fazer confronto direto com o River e terão de vencer fora de casa, na Argentina, para continuarem vivos na competição. Se empatarem, estão praticamente eliminados. Somente uma combinação de resultados improváveis manteriam a equipe do técnico Fernando Diniz na competição. Já em caso de derrota, serão desclassificados. O jogo será amanhã (30) em Avellaneda, na região metropolitana de Buenos Aires, às 21h30 (horário de Brasília).

Flamengo

O Rubro-Negro é vice-líder do Grupo A, com a mesma pontuação do líder Independiente Del Valle, do Equador, ambos com nove pontos cada. O time carioca está, matematicamente, garantido nas oitavas: basta empatar nos próximos dois jogos. Na cola dos cariocas está o Junior Barranquilla, da Colômbia, com seis pontos na tabela.

Amanhã (30) será a vez do reencontro com o Del Valle, do Equador, que aplicou uma goleada (5 a 0) nos rubro-negros, jogando na altitude de Quito, pela terceira rodada. Desta vez, os cariocas vão tentar a revanche em casa, no Maracanã, às 21h30. A sexta e última partida da Fase de Grupos será contra Junior Barranquilla (COL), também no Maracanã.

Santos e Palmeiras

Com dez pontos na tabela, Peixe e Verdão são os dois únicos representantes brasileiros invictos na competição. Os dois times fizeram campanhas idênticas na competição: cada um soma três vitórias e um empate. Com este retrospecto, se o Palmeiras empatar com o Bolívar, da Bolívia, nesta quarta (30), carimba o passaporte para as oitavas de final. O jogo terá início às 19h15, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 19h15,

O Santos vive situação semelhante. Caso saia com o empate fora de casa contra o Olímpia, do Paraguai, carimba a vaga nas oitavas. O confronto será na quinta-feira (1º de outubro), às 19h, no estádio Manuel Ferreira, em Assunção (Paraguai).

