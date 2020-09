Começa hoje a temporada 20/21 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

Nesta quinta-feira (24), as duplas masculinas de vôlei de praia entraram em ação para os primeiros jogos da fase classificatória da etapa inicial do Circuito Brasileiro 20/21. As partidas seguem até o próximo domingo (27), no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema (RJ). Esse é o primeiro torneio do naipe masculino após a paralisação do calendário pela pandemia do novo coronavírus (covid-19) e tem diversos protocolos de prevenção, inclusive a ausência de público.

Uma das presenças confirmadas na competição é a do campeão mundial e atleta olímpico Evandro, que junto de Bruno Schmidt representará o Brasil nos Jogos de Tóquio no próximo ano. “Estou muito feliz em poder voltar a fazer o que amo, estar novamente competindo, colocando nosso time à prova. Voltamos aos treinamentos há cerca de dois meses, mas o ritmo de jogo volta somente jogando os torneios, será muito importante para nossa caminhada. Os protocolos são necessários para que possamos voltar em segurança, vimos que tudo transcorreu bem no feminino e acredito que o mesmo acontecerá agora”, disse Evandro.

A fase principal do torneio é formada por 16 duplas - 12 já classificadas pelo ranking e quatro que saem do qualifyig -, começando na sexta-feira (25).

Os 12 times já garantidos pelo ranking são André Stein/George (ES/PB), Alison/Álvaro Filho (ES/PB), Evandro/Bruno Schmidt (RJ/DF), Guto/Arthur Mariano (RJ/MS), Pedro Solberg/Vinícius (RJ/ES), Vitor Felipe/Arthur Lanci (PB/PR), Hevaldo/Saymon (CE/MS), Renato/Adrielson (PB/PR), Oscar/Thiago (RJ/SC), Allison Francioni/Fábio Bastos (SC/CE), Bernardo Lima/Eduardo Davi (CE/PR) e Jô/Bruno de Paula (PB/AM).

Uma das novidades da temporada é a estreia de algumas duplas. Entre elas, a do carioca Guto, melhor defensor da temporada 17/18, com o bloqueador Arthur Mariano, terceiro colocado geral na última edição do circuito.

Guto comentou a expectativa pela nova formação e volta às quadras após o período de pandemia. "Estamos bem preparados psicologicamente. Sabemos o que temos que fazer, o que pode acontecer no torneio, estamos preparados tanto para as vitórias quanto para as derrotas. Na parte física, estamos em processo de adaptação, ninguém nunca parou de treinar tanto tempo, é uma novidade para todos. Arthur também está vivendo a mudança de cidade, de técnico e preparador físico. Estamos prontos para jogar, sabendo que não estamos 100% fisicamente, ainda longe do auge, mas temos uma base. Felizes e motivados, sabendo que esse retorno será um espetáculo e que vamos dar nosso máximo", declarou Guto.

O paraibano Vitor Felipe, vice-campeão da temporada passada ao lado de Ricardo, começará uma nova parceria no torneio desta semana. O medalhista pan-americano atuará ao lado do campeão mundial Sub-21 Arthur Lanci e não esconde a empolgação para retomar as atividades e, de quebra, disputar os primeiros jogos oficiais ao lado do jovem paranaense.

"Estou conhecendo o Arthur Lanci dentro da quadra agora, fizemos as primeiras atividades nesta semana, também por conta de toda a pandemia. Ele tem um astral muito bom, estou adorando essa convivência inicial fora de quadra. Nos primeiros treinos deu para ver que o jogo será de uma maneira que gosto muito, bastante encaixado, com volume. Arthur é um craque, possui muito controle de bola e uma visão de jogo absurda, está me ensinando muito. Acredito que será um time muito competitivo, com muito potencial. Estou confiante. Vamos jogo a jogo, mas sabendo que cada um trabalhou muito e está muito motivado", destacou Vitor.

Formato de disputa

Depois que as 16 duplas estiverem definidas, elas serão divididas em quatro grupos com quatro duplas. Eles jogam duas vezes no grupo. Quem vence as duas partidas, sai em primeiro, quem vence um dos dois duelos, fica em segundo ou terceiro, e o time derrotado duas vezes, termina em quarto, eliminado na primeira fase.

Os primeiros colocados de cada grupo seguem direto às quartas de final, enquanto segundos e terceiros disputam uma rodada eliminatória a mais, da repescagem.

O torneio segue em formato eliminatório direto, com quartas de final, semifinais e disputas de bronze e ouro.

O calendário ainda prevê outras quatro etapas para este ano. A próxima será em Saquarema, em outubro, entre os dias 15 a 18 (feminino) e 22 a 25 (masculino). As outras três etapas da temporada 20/21 ainda terão locais definidos, mas já possuem datas. A terceira parada será de 5 a 8 de novembro (feminino) e 12 a 15 de novembro (masculino). O quarto torneio será de 2 a 6 de dezembro, e o quinto de 16 a 20 de dezembro, com possibilidade de realização dos dois naipes.

Serviço

CIRCUITO BRASILEIRO OPEN DE VÔLEI DE PRAIA

1ª Etapa - Torneio Masculino - Temporada 20/21

Local: Centro de Desenvolvimento de Voleibol, Saquarema (RJ)

Data: 24 a 27 de setembro

Horários: Quinta - 8h às 15h; Sexta - 9h às 13h e 15h às 21h;

Sábado - 9h às 15h e 19h às 21h; Domingo - 11h às 13h

Transmissão: voleidepraiatv.cbv.com.br e Facebook da CBV