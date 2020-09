Confiança e Avaí empatam em partida adiada da 3ª rodada da Série B

Em partida adiada da 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Confiança e Avaí empataram em 2 a 2 nesta terça-feira (15). O confronto, disputado no Estádio Batistão, foi marcado pelas polêmicas da arbitragem e emoção até o fim. Com o resultado, o Avaí chegou a 10 pontos e ocupa a 11ª posição. Já o Confiança soma oito pontos, na 16ª colocação.

A partida

O Avaí abriu o placar logo aos 11 minutos. Em cobrança de escanteio de Pedro Castro, Rildo tocou de cabeça para fazer o primeiro da partida. O Confiança respondeu aos 16 minutos. Ítalo driblou Felipe dentro da área e chutou no ângulo esquerdo de Lucas Frigeri, que fez grande defesa. O time de Sergipe voltou a assustar aos 22 minutos. Ari Moura arriscou de longe e Frigeri, mais uma vez, salvou o Avaí.

O time de Santa Catarina marcou o segundo aos 28 minutos, com Pedro Castro. Kelvin passou para o camisa 7, que bateu cruzado, sem chances, para o goleiro Rafael Santos. A arbitragem, no entanto, marcou impedimento, no mínimo, duvidoso.

O Confiança empatou logo no início do segundo tempo. Ari Moura fez boa jogada pelo meio e abriu para Reis. O atacante cruzou na área, Frigeri e Rafael Pereira acabaram se desentendendo, e o zagueiro fez gol contra.

A virada não demorou. Aos 5 minutos, Ítalo recebeu na intermediária e tabelou com André Moritz. O camisa 10 entrou na área do Avaí e bateu colocado no canto esquerdo de Frigeri: 2 a 1.

O Avaí buscou o empate, mas novamente teve um gol anulado. Aos 18 minutos, Rildo entrou sozinho na área e deslocou Rafael Santos. A arbitragem marcou impedimento difícil, levando o técnico Geninho à loucura. Aos 30 minutos, outra polêmica. Rildo recebeu lançamento e Thiago Ennes usou o braço para deslocar o atacante. Pênalti que o árbitro Lucas Canetto Bellote não marcou.

Aos 34 minutos, a chance do Avaí finalmente apareceu. Kelvin tentou de letra e a bola bateu na mão de Matheus Mancini. A arbitragem, dessa vez, assinalou o pênalti. Gastón Rodriguez cobrou e Rafael Santos defendeu. No rebote, Valdívia, que invadiu a área durante a cobrança, empatou.

O jogo ainda teve tempo para uma expulsão. Nirley fez falta em Kelvin, recebeu o segundo cartão amarelo, e deixou o Confiança com um a menos nos minutos finais. O Avaí partiu com tudo para cima e teve a bola da virada com Gastón Rodriguez no último minuto, mas o atacante acabou se enrolando sozinho e perdeu a oportunidade.

Na próxima rodada, o Confiança recebe o Guarani, sexta-feira (18), às 19h15, no Batistão. Já o Avaí enfrenta o Sampaio Corrêa, domingo (20), às 11h, na Ressacada.

Veja a classificação atualizada da Série B do Brasileiro.