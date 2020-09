Corinthians derrota Bahia por 3 a 2 em partida emocionante

Depois de três partidas consecutivas sem vencer, o Corinthians derrotou o Bahia por 3 a 2, nesta quarta-feira (16), na Neo Química Arena, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Timão pulou para a 11ª posição, com 12 pontos conquistados. Já o Tricolor permanece com 9 pontos e está na 16ª colocação, podendo entrar na zona do rebaixamento na sequência da rodada.

Partida emocionante

O primeiro tempo foi bastante movimentado. O Corinthians começou bem e logo aos 3 minutos criou a primeira boa chance. Otero e Mateus Vital trocaram passes e o venezuelano finalizou bem perto do gol de Douglas. O Bahia respondeu em uma grande jogada pela esquerda. Aos 9 minutos, Juninho Capixaba avançou e tocou para Gilberto. O camisa 9 tabelou com Élber e, de frente para Cássio, chutou para fora.

O primeiro gol da partida saiu de jogada ensaiada. Escanteio pela direita que Fagner tocou para a entrada da área, rasteiro. Otero arriscou de primeira, desequilibrado. A bola desviou em Gilberto e enganou o goleiro Douglas.

O Bahia teve a chance do empate aos 23 minutos. Élber apareceu na cara de Cássio, que defendeu o arremate. Na sobra, Gilberto ajeitou e chutou sem goleiro, mas Danilo Avelar salvou na linha. O Tricolor reclamou de pênalti em um toque de mão da defesa do Corinthians, que existiu, mas o VAR (árbitro de vídeo) não chamou o juiz de campo para revisar o lance.

Depois do susto, o Corinthians voltou a atacar. Aos 27 minutos, Otero cruzou na cabeça de Araos, que, sozinho, jogou pra fora. Seis minutos depois, veio o segundo gol. Roni recebeu a bola na entrada da área e bateu colocado no canto esquerdo de Douglas: 2 a 0.

A equipe baiana não diminuiu o ritmo. Aos 35 minutos, Nino Paraíba aproveitou a sobra de cruzamento da área e soltou a bomba de perna direita para diminuir o placar. Os visitantes quase empataram logo depois, mais uma vez com Gilberto, que tentou de cabeça. O Bahia ainda teve mais duas grandes chances no primeiro tempo, mas Rodriguinho furou a primeira, na marca do pênalti. Na segunda, Cássio fez grande defesa em chute de fora da área de Juninho Capixaba.

A segunda etapa começou com Otero botando Douglas para trabalhar. O venezuelano cobrou falta com perigo, aos 8 minutos. Seis minutos depois, Otero bateu outra falta e Douglas se esticou todo para salvar. Na cobrança de escanteio, Gil subiu sozinho e marcou o terceiro do Timão.

O Bahia não diminuiu o ímpeto e seguiu martelando a defesa do Corinthians. De tanto insistir, a equipe de Mano Menezes chegou ao segundo gol. Aos 43 minutos, Gregore desviou cobrança de escanteio, Saldanha aproveitou a sobra e cabeceou para as redes. Mesmo com a enorme pressão nos minutos finais, o Corinthians segurou o resultado e saiu com os três pontos.

Na próxima rodada, o Corinthians enfrenta o Sport, na quarta-feira (23) às 21h30 na Ilha do Retiro. Já o Bahia pega o Athletico-PR, no sábado (26) às 19h na Arena da Baixada.

