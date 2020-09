Covid-19: Ganso testa positivo e Fluminense chega a dez contaminados

O meia Paulo Henrique Ganso está contaminado com o novo coronavírus (covid-19). O jogador testou positivo nos exames realizados após a goleada da última segunda-feira (28), sobre o Coritiba, por 4 a 0, no Rio de Janeiro, pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O clube informou que o atleta está isolado e cumprindo a quarentena.

INFORMAÇÃO: O meia Paulo Henrique Ganso testou positivo para a Covid-19. Os jogadores foram submetidos ao teste após a vitória contra o Coritiba. O atleta já está isolado e cumprindo a quarentena. — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 30, 2020

Ganso é o décimo jogador do Fluminense afastado pela covid-19, sendo o sexto do time principal. Nos testes realizados na última sexta-feira (25), foram diagnosticados com o vírus o lateral Calegari, o zagueiro Luccas Claro, o meia Miguel e os atacantes Luiz Henrique e Marcos Paulo. Além deles, outros quatro atletas da equipe sub-23 (o zagueiro Luan e os volantes André, Nascimento e Martinelli) também deram positivo para a covid-19.

Do elenco, o meia Nenê e os atacantes Wellington Silva e Fred já haviam sido infectados em outro momento. O camisa 9, caso mais recente, retornou aos gramados justamente na segunda (28), após duas semanas afastado, em recuperação. Em meio aos desfalques, o Tricolor volta à campo no próximo domingo (4), diante do Botafogo, às 11h (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos, pela 13ª rodada do Brasileirão.