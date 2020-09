Cuiabá e Figueirense empatam em jogo sem gols

Em um jogo com poucas chances e um polêmico gol anulado no último lance, Cuiabá e Figueirense empataram em 0 a 0, na Arena Pantanal, em partida válida pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Dourado chegou a 15 pontos e ocupa a quarta posição. O Furacão soma 6 pontos e saiu da zona do rebaixamento, chegando à 16ª colocação.

Depois de um fim de semana conturbado, com invasão de torcedores ao Orlando Scarpelli e agressão a jogadores, o Figueirense foi à Arena Pantanal para tentar vencer a primeira sob o comando do técnico Elano. O Cuiabá entrou em campo para se recuperar da derrota para o Vitória, por 4 a 2, na 8ª rodada.

O primeiro tempo foi morno. O Cuiabá chegou com perigo apenas aos 5 minutos. Romário avançou pela linha de fundo e cruzou. A bola sobrou para Felipe Ferreira, que chutou, mas desviou na defesa do Figueirense. Já o Furacão arriscou algumas vezes de fora da área, sem perigo ao gol de Matheus Nogueira.

Na segunda etapa, o Figueirense voltou melhor e quase abriu o placar logo aos 4 minutos. Diego Gonçalves recebeu na ponta esquerda e tentou fazer um golaço. Ele bateu colocado de perna direita no ângulo esquerdo e, por muito pouco, não abriu o placar.

Jogando em casa, o Cuiabá foi para cima e acabou dando muitas oportunidades de contra-ataque ao Figueirense, que não aproveitava. O Dourado só assustou aos 37 minutos, quando Jean Patrick cobrou falta de longa distância e a bola passou perto do gol de Rodolfo Castro.

No último lance do confronto, aos 49 minutos, Gabriel Lima bateu de fora da área para Matheus Nogueira fazer grande defesa. No rebote, Marquinho finalizou para o fundo da rede. O gol que daria a vitória ao Figueirense foi anulado pela arbitragem, que assinalou impedimento. O volante Elyeser recebeu cartão vermelho por reclamação.

Na próxima rodada, o Figueirense enfrenta o América-MG, sábado (19), às 11h, no Independência. O Cuiabá recebe o Oeste, no mesmo dia, às 16h30, na Arena Pantanal.