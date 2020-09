De olho na liderança da Série B, Paraná encara o Figueirense em SC

O confronto entre duas equipes que vivem momentos distintos abre a oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Figueirense enfrenta o Paraná, nesta sexta-feira (4), no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), às 19h15 (horário de Brasília). O visitante é vice-líder da competição e se vencer assume a liderança. Entretanto, para o Tricolor da Vila Capanema permanecer na ponta até o final da rodada terá que torcer para o Cuiabá não ganhar do Vitória amanhã (5), no Barradão, em Salvador (BA). O Dourado, o único invicto, tem um jogo a menos que os paranaenses na da Série B.

Já o Figueirense está próximo da zona de rebaixamento, na 15ª colocação. Na partida desta noite busca a primeira vitória em casa. Em três jogos realizados no Orlando Scarpelli foram dois empates e uma derrota. A única vitória dos catarinenses na Série B ocorreu fora de casa, quando venceu o Botafogo-SP por 1 a 0, no Santa Cruz, na cidade de Ribeirão Preto (SP). Quem ainda não sentiu o sabor de sair com três pontos de uma partida foi o técnico Elano Blumer, que assumiu o comando do time no último dia 28. Em dois confrontos, obteve um empate e uma derrota.

O outro jogo desta noite será disputado entre times paulistas. A Ponte Preta encara o Botafogo-SP, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, a partir das 21h30. A Macaca, sétima colocada, não poderá contar com o vice-artilheiro do campeonato, o meio-campista João Paulo, que já marcou cinco gols. Ele está atrás apenas do atacante Léo Gamalho, do CRB, com seis. O jogador pontepretano tomou o terceiro cartão amarelo na última rodada contra o Paraná, portanto, terá que cumprir suspensão.

A equipe de Ribeirão Preto chega pressionada para este jogo. Os comandados pelo técnico Claudinei Oliveira não vencem há três rodadas: foram dois empates e uma derrota. No momento é o décimo segundo colocado na tabela e precisa reagir para se reaproximar do G4.

