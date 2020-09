Duas partidas encerram 7ª rodada do Campeonato Brasileiro

Duas partidas encerram a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (2). A partir das 19h (horário de Brasília), o Grêmio recebe o Sport, na Arena do Grêmio. Atlético-MG e São Paulo se enfrentam no Mineirão, a partir das 20h.

Após garantir o título do Campeonato Gaúcho no último domingo, o Grêmio volta suas atenções para o Brasileirão. O Tricolor é um dos dois times invictos até aqui, o outro é o Palmeiras. Apesar de não ter perdido, o Imortal não está em uma posição boa na classificação, é apenas o 12ª colocado, com sete pontos conquistados. São oito pontos atrás do Internacional, líder e arquirrival. Em cinco partidas disputadas, foram quatro empates e apenas uma vitória.

O adversário desta quinta-feira é o Sport. Na penúltima posição, o Leão tem o pior aproveitamento entre os times da Série A: 22,2%, com uma vitória, um empate e quatro derrotas e vem de três partidas consecutivas sem balançar a rede adversária. É o segundo pior ataque do campeonato, com quatro gols marcados, na frente apenas do próprio Grêmio, que só fez três, com um jogo a menos.

Atlético-MG e São Paulo vão se enfrentar pela centésima vez em toda história. São 34 vitórias para cada lado e 31 empates. O Galo conquistou o Campeonato Mineiro vencendo o Tombense no último domingo. Na luta para voltar ao G4 do Brasileirão, o técnico Jorge Sampaoli fez mistério sobre o time que vai entrar em campo contra o Tricolor.

[MISSÃO 6/38] ⚔️ Motivado pelo título de Campeão Mineiro, o #Galo volta sua atenção para o @Brasileirao! O próximo adversário será o São Paulo, nesta quinta-feira, às 20h, no @Mineirao.

O São Paulo continua a perseguição pela liderança. Com 13 pontos, dois atrás do Internacional, o técnico Fernando Diniz superou a desconfiança da torcida nas primeiras rodadas e quer voltar de Belo Horizonte com os três pontos. Diniz pode ter o retorno de Vitor Bueno, que não enfrentou o Corinthians para fazer reforço muscular. Por outro lado, o lateral-esquerdo Reinaldo deve ficar de fora, pois apresentou sintomas de gripe.

