Em Campinas, Guarani e Brasil de Pelotas empatam sem gols

Guarani e Brasil de Pelotas empataram na manhã deste sábado (12) pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com este resultado, alcançado no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, os donos da casa completaram três jogos de invencibilidade na competição, mas permanecem próximos da zona de rebaixamento. Com oito pontos, estão na 15ª colocação. Os visitantes também vêm com o mesmo número de jogos sem perder, e neste momento ocupam a décima posição, tendo somado dez pontos.

Sob forte sol na manhã deste sábado, o Bugre recebeu o Brasil de Pelotas e empatou a partida sem gols.



📷 David Oliveira / Guarani FC#AvantemeuBugre pic.twitter.com/joTmsOwAmR — Guarani FC (@oficialguarani) September 12, 2020

Mesmo com mais domínio, a equipe paulista não conseguiu conquistar a primeira vitória em casa neste campeonato. Por outro lado, o time gaúcho ainda não saiu com três pontos jogando fora de seus domínios

O primeiro tempo foi bastante movimentado e marcado pelo equilíbrio, embora o placar tenha permanecido inalterado. A segunda etapa começou quente com um chute de Alemão, do Guarani, por cima do gol, aos 3 minutos. Em seguida, o Bugre tentou furar o bloqueio da equipe gaúcha, sem tanto perigo. Com dificuldade de penetração, o zagueiro Didi bateu, de fora da área, aos 29 minutos. A bola passou rente à baliza do goleiro Rafael Martins, do Xavante.

O Guarani volta a campo na próxima sexta-feira (18), às 19h15, para encarar o Confiança no estádio Batistão, em Aracaju. Já o Brasil de Pelotas terá pela frente o Botafogo-SP, no Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 20h.

Confira aqui a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro da Série B.