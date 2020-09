Em casa, Campo Mourão confirma ascensão e derrota Assoeva na LNF

O Campo Mourão parece, enfim, ter embalado na Liga Nacional de Futsal (LNF). Nesta quarta-feira (23), o time paranaense alcançou a segunda vitória consecutiva na competição ao bater a Assoeva, em casa, por 4 a 1. O duelo valeu pela segunda rodada e foi atrasado devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19), que tem feito as partidas serem agendadas gradativamente.

A partida marcou o reencontro entre os irmãos Wesley Szabo, o Alemão, técnico mourãoense, e Keké, jogador da equipe gaúcha. O duelo do ano passado (quando o pivô defendia a Intelli) terminou em 0 a 0. Desta vez, apesar de Keké até ter balançado as redes, o treinador levou a melhor. O resultado levou o Campo Mourão à terceira posição do Grupo C, com oito pontos, ultrapassando a Assoeva, que caiu para quarto, com sete pontos.

O time da casa saiu na frente aos dois minutos, em chute rasteiro do pivô Fabinho no canto do goleiro Deividi. Aos oito minutos, Keké empatou de pênalti, mas no minuto seguinte o ala Café bateu forte da intermediária e acertou no ângulo, recolocando os mourãoenses na dianteira. Na etapa final, aos nove, o pivô Sinoê recebeu na esquerda e bateu da entrada da área, fazendo o terceiro. Já aos 16, o goleiro Renato definiu o marcador para o Campo Mourão.

A LNF prossegue na quinta-feira (24). Às 19h30 (horário de Brasília), o Cascavel recebe o Joinville. O time da casa é o vice-líder do Grupo B, com 10 pontos, e pode assumir a liderança em caso de vitória. A Serpente está dois pontos atrás do Atlântico, primeiro colocado da chave. O JEC, com sete pontos, está em quinto. Se ganhar, ultrapassa o próprio Cascavel na classificação.

