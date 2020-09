Em duelo paranaense, Cascavel goleia Foz na Liga Nacional de Futsal

Na manhã deste domingo (13), o Cascavel Futsal derrotou o Foz Cataratas por 3 a 0 pela Liga Nacional de Futsal (LNF). A partida, disputada no Ginásio Ministro Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu, teve transmissão da TV Brasil.

Os visitantes abriram o placar quando faltavam 13 minutos para o final do primeiro tempo. Depois de o Foz Cataratas cobrar uma falta no travessão, o Cascavel partiu em um contra-ataque rápido e Humberto aproveitou a falha da zaga para fazer o primeiro.

Aos dois minutos de jogo da etapa final, os visitantes aproveitaram mais uma saída errada do time da casa. Em bela troca de passes, Eduardo Jabá finalizou para fazer 2 a 0.

Já na reta final do jogo, quando faltava apenas um minuto para o encerramento, e o Foz Cataratas já estava com o goleiro linha em quadra, o Cascavel Futsal fechou o placar com Alexandre Pintinho.

Com o resultado, o Cascavel tem agora duas vitórias e duas derrotas em quatro jogos. Já o Foz Cataratas ainda não venceu na LNF desse ano. São quatro derrotas e um empate em cinco jogos.

Veja a classificação atualizada da Liga Nacional de Futsal.