Figueirense supera América-MG em Belo Horizonte

O Figueirense surpreendeu o América-MG, dentro do Estádio Independência, neste sábado (19), em Belo Horizonte. Os catarinenses ganharam por 1 a 0 e com os três pontos conquistados, deixaram a zona do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. O time do treinador Elano quebrou um jejum de quatro jogos sem vitória na competição. Já o Coelho, comandado por Lisca, volta às atenções para o duelo final contra a Ponte Preta pela Copa do Brasil na próxima terça-feira (22).

No primeiro tempo, os jogadores sentiram o calor sob a capital mineira. Houve poucas oportunidades e ninguém conseguiu abrir o placar. Na segunda etapa, houve mais iniciativa de ambas as partes. Aos 15, Dudu marcou o gol da vitória do Figueirense. Ele tinha acabado de sair banco de reservas e estreava pelo clube de Santa Catarina. O jogador tabelou e com um chute colocado mandou a bola para o fundo das redes dos mineiros.

O Figueirense agora está na 14ª posição, enquanto o América-MG estaciona no quinto lugar, podendo ainda ser ultrapassado até o fim da rodada.