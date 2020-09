Fluminense anuncia venda do atacante Evanilson

O Fluminense anunciou nesta segunda (7) que o atacante Evanilson acertou sua transferência para uma equipe de Portugal, cuja identidade não foi revelada por solicitação dos compradores.

O jogador era um dos destaques do time carioca na atual temporada, tendo marcado dois gols na atual edição do Campeonato Brasileiro.

“O atacante Evanilson acertou sua transferência para uma equipe de Portugal. O Fluminense tinha 10% de direitos econômicos do atleta e 20% de taxa de vitrine, razão pela qual ficará com 30% do resultado financeiro obtido pelo Tombense (MG) na venda para o clube português. O Tricolor permanecerá com 6% de direitos econômicos sobre o percentual do Tombense numa futura venda que seja realizada pelo clube português. O Fluminense informa ainda que tentou a permanência do atleta até o final do Campeonato Brasileiro, mas o clube português não flexibilizou e exigiu a ida do atleta de forma imediata”, diz o comunicado do Tricolor das Laranjeiras.

Com a saída imediata de Evanilson da equipe, o veterano atacante Fred se torna a primeira opção do técnico Odair Hellmann para a posição de centroavante do time carioca.

