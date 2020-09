Fluminense estende contrato de Nenê até o fim de 2021

O Fluminense anunciou nesta terça-feira (1) a extensão de contrato de Nenê. O meio-campista de 39 anos tinha compromisso com o Tricolor até dezembro deste ano e prorrogou o vínculo até o fim de 2021.

Em declaração ao site oficial do clube, Nenê comemorou a renovação: “Uma alegria muito grande. Desde antes da pandemia, já dizia que estava muito feliz aqui e que minha intenção era continuar essa jornada. Espero que possa continuar grandes coisas esse ano. Estou muito feliz e vou continuar dando meu máximo, a minha vida dentro de campo por essa camisa”.

Nenê chegou ao Fluminense em julho de 2019 e foi a segunda contratação da gestão do presidente Mario Bittencourt. A primeira havia sido o goleiro Muriel. Desde que chegou ao Tricolor, Nenê se destacou pela entrega em campo, mesmo sendo um dos jogadores mais experientes a atuar no Campeonato Brasileiro.

O meio-campista é o artilheiro do Fluminense na temporada, com 15 gols marcados, e o principal goleador da Copa do Brasil, com seis gols. Só contra o Figueirense, na partida de volta da terceira fase, marcou os três da vitória por 3 a 0. Nenê já fez 53 jogos com a camisa do Flu desde que chegou ao clube, com 18 gols no total.

Veja a classificação atualizada da Série A do Brasileiro.