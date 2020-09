Ituano e Criciúma empatam em 2 a 2 pela Série C

Ituano e Criciúma empataram em 2 a 2, no Estádio Novelli Júnior, no único confronto da Série C desta sexta-feira (11). Com o resultado, o Tigre chegou a 9 pontos e agora ocupa a 4ª posição do Grupo B. O Ituano tem 6 pontos e está na 7ª colocação.

Não alcançamos a vitória desejada. Com muitos lances duvidosos, trouxemos o empate e mantemos a invencibilidade.



Nosso objetivo era a vitória, mas esse ponto do empate será importante lá na frente. Continuamos firmes. Vamos subir Tigre! 👊🐯



Gols de Agenor e Léo Ceará ⚽ pic.twitter.com/VZBi6kBC1a — Criciúma E.C. (de 🏡) (@CriciumaEC) September 12, 2020

O jogo

O primeiro tempo começou com as duas equipes tendo dificuldades para encontrar espaço na defesa adversária. Aos 17 minutos, o tom da partida mudou. Em bom contra-ataque com participação de Pacheco e Marquinho, Bruno Mota conseguiu finalizar e abrir o placar para o Ituano. A jogada do gol contou com a “colaboração” do árbitro, que, sem querer, derrubou o zagueiro Carlos Alexandre, que fazia a marcação em Pacheco.

Os donos da casa nem tiveram tempo para comemorar. Aos 21 minutos, Pacheco novamente apareceu, mas dessa vez para fazer pênalti em Andrew. O goleiro Agenor foi para a cobrança e empatou a partida.

Mesmo sofrendo o empate, o Ituano criou mais duas boas chances na primeira etapa. Aos 40 minutos, Bruno Mota cabeceou para fora após cobrança de escanteio. Seis minutos depois, Eduardo Lopes chutou forte e a bola passou perto do gol de Agenor.

O segundo tempo começou com os donos da casa perdendo uma grande chance. Logo aos três minutos, Marquinho recebeu de Eduardo Lopes, sozinho, mas Agenor evitou o gol. Aos 22 minutos veio o segundo. Pacheco soltou a bomba dentro da área, a bola bateu na trave e entrou: 2 a 1 para a equipe paulista. O Criciúma novamente foi buscar o empate. Aos 37 minutos, Andrew cruzou na área para Léo Ceará, que, de cabeça, finalizou para deixar tudo igual.

Na próxima rodada, o Criciúma pega o Ypiranga, domingo (20) às 16h no Colosso da Lagoa. No mesmo dia e horário, o Ituano enfrenta o Boa Esporte, no Estádio Municipal de Varginha.

