Juventude derrota Confiança em jogo marcado por erros da arbitragem

Em uma partida marcada por erros de arbitragem, o Juventude derrotou o Confiança por 3 a 1, de virada, no Alfredo Jaconi, na abertura da 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe gaúcha chegou a 15 pontos na classificação e alcançou, momentaneamente, a terceira posição. O Confiança segue com apenas 7 pontos e pode terminar a rodada na zona do rebaixamento, dependendo dos outros resultados.

O Confiança foi a Caxias do Sul sem o técnico Matheus Costa e com sete desfalques por terem testado positivo para a covid-19. Além deles, André Moritz estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Mesmo precisando levar atletas às pressas para a partida, o Dragão começou melhor a partida.

A principal arma era o chute de longa distância. Aos 6 minutos, Ari Moura foi o primeiro a arriscar, levando perigo ao gol de Marcelo Carné. Aos 18 minutos, foi a vez de Bruno Paraíba tentar, mas a bola passou por cima. Na terceira chegada, o Confiança abriu o placar. Silva cruzou da esquerda e a zaga afastou. Na sobra, Jeferson Lima pegou de primeira, de longe, e acertou o canto esquerdo de Marcelo Carné.

O Juventude também resolveu finalizar de fora da área. Aos 36 minutos, Breno Lopes chutou de perna direita e a bola passou tirando tinta da trave de Jean Drosny. Apesar da tentativa, os donos da casa não conseguiram o empate na primeira etapa.

Tudo mudou no segundo tempo. O Juventude voltou melhor e passou a dominar a partida. Aos 10 minutos, o zagueiro Luan errou e Dalberto finalizou. Jean deu rebote e Breno Lopes chutou para fora. O time de Caxias teve outras oportunidades, mas só empatou aos 22 minutos. Dalberto soltou a bomba e a bola explodiu na trave esquerda. No rebote, Breno recebeu a bola em posição irregular e completou para o gol.

O Juventude continuou melhor e não demorou para a virada sair. Aos 33 minutos, Gustavo Bochecha dominou na entrada da grande área e chutou de perna direita, colocado, no canto esquerdo do goleiro Jean para fazer o segundo. Com a vantagem, a equipe gaúcha controlou o jogo e ainda teve tempo de marcar o terceiro gol em mais um lance polêmico.

Aos 47 minutos, Capixaba recebeu lançamento e foi derrubado fora da área. O árbitro Leonardo Ferreira Lima marcou pênalti. Renato Cajá cobrou e fechou o placar: 3 a 1.

Na próxima rodada, o Confiança recebe o Guarani, sexta-feira (18), às 19h15min, no Batistão. O Juventude enfrenta o Vitória, sábado (19), às 16h30min, no Alfredo Jaconi.

