LNF: Cascavel e Carlos Barbosa jogam de olho na ponta do Grupo B

Duas partidas dão sequência à Liga Nacional de Futsal (LNF) nesta quarta-feira (30). O duelo entre Cascavel e Carlos Barbosa, às 20h20 (horário de Brasília), pode valer a liderança do Grupo B à equipe que levar a melhor no ginásio da Neva, em Cascavel (PR).

Com 12 pontos, o time da casa é o terceiro da chave, um ponto atrás do próprio Carlos Barbosa e a três do líder Atlântico. Se vencer, a Serpente chega aos mesmos 15 pontos do rival de Erechim (RS) e pode assumir a ponta se ultrapassar os gaúchos no saldo de gols. Já para a ACBF, uma vitória simples basta para assumir o primeiro lugar do grupo. No último domingo (27), a equipe superou o Blumenau por 5 a 1, em jogo transmitido ao vivo pela TV Brasil.

Será o segundo encontro entre os times nesta edição da LNF. O primeiro embate foi no início do mês, em 8 de setembro, com vitória do Carlos Barbosa por 2 a 0. O fixo Lé, com dois gols, foi o destaque da partida, disputada no ginásio do Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa (RS).

Mais cedo, às 18h30, o Minas Tênis Clube visita a Intelli Tempersul em Dracena (SP) pelo Grupo A. O time paulista é o vice-líder da chave com 11 pontos e não perde há cinco partidas. A equipe vem de um empate por 2 a 2 com o Corinthians, em casa, que encerrou uma sequência de três vitórias consecutivas.

O Minas ocupa a quinta posição com cinco pontos. Os mineiros ainda não puderam atuar em casa pelas restrições de atividades em Belo Horizonte, devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19). A sede social do clube só foi reaberta no sábado passado (26). O compromisso mais recente pela LNF foi no último dia 12: derrota por 5 a 4 para o Magnus Sorocaba.

Noite de goleadas

A equipe sorocabana, aliás, deu sequência à boa fase na Liga Nacional de Futsal ao golear o São José, fora de casa, por 5 a 0, na última terça-feira (29). O ala Pedrinho, com dois gols, foi o destaque dos visitantes, que ainda balançaram as redes com o ala Leozinho e os pivôs Charuto e Alisson. O Magnus foi a 21 pontos (sete vitórias em sete jogos), na liderança do Grupo A. O time joseense é o quarto, com oito pontos.

Confira os gols da vitória por 5 a 0 contra o São José pela Liga Nacional: https://t.co/LXISg2Nf12 — Magnus Futsal (@MagnusFutsal) September 30, 2020

Na outra partida de terça, pela mesma chave, o Corinthians aplicou 6 a 2 no Brasília, na capital federal. O goleiro Careca, recém-contratado pelo Timão, marcou duas vezes. O fixo Daniel Ferreira, o ala Leandro Caires e os pivôs Deives e Éder Lima completaram a vitória alvinegra, com o ala Leandro e o fixo Luan Leite diminuindo para os donos da casa. Os paulistas assumiram o terceiro lugar, com nove pontos, enquanto os brasilienses seguem na lanterna, com dois pontos e sem nenhuma vitória até o momento.

Confira a classificação da Liga Nacional de Futsal.