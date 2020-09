Máquina de gols: Cano decide outra vez e ganha elogios até da Fifa

O bom momento do argentino Germán Cano pelo Vasco transcendeu os limites da Série A do Campeonato Brasileiro. A Fifa, entidade máxima do futebol mundial, destacou a fase do atacante em postagem nas redes sociais, chamando-o de "máquina de gols" e indagando se ele seria o primeiro estrangeiro a terminar a competição brasileira como artilheiro.

🔥 @Germancanoofi is a goal machine!



⚫️⚪️ Can the Argentinan become the 1st foreigner in almost 50 years to finish as top scorer in the @Brasileirao? Can @VascodaGama become champions? pic.twitter.com/EcnsGImE0Z — FIFA.com (@FIFAcom) September 6, 2020

No último domingo (6), Cano balançou as redes pela quinta vez neste Brasileiro, definindo a vitória vascaína sobre o Athletico-PR, em São Januário, por 1 a 0. Ele é o vice-artilheiro da Série A, com um gol (e um jogo disputado) a menos que o atacante Thiago Galhardo, do Internacional. Na temporada, o argentino tem 14 gols em 21 partidas.

A fase goleadora de Cano segue o roteiro das últimas duas temporadas da carreira do atacante no Independiente Medellín. Pelo time colombiano, ele marcou 77 gols em 112 jogos. Em 2019, foram 41 bolas na rede (35 delas pelo campeonato nacional) em 47 exibições. Uma média de 0,9 gols por partida.

A vitória diante do Furacão levou o Vasco a 14 pontos, na quarta posição da Série A, a três pontos do líder Internacional, que tem um jogo a mais. O cruzmaltino é o melhor time carioca até o momento na competição. O Athletico, por sua vez, é o 16º colocado, com sete pontos, e não vence há seis partidas.

O Rubro-Negro paranaense só não entrou na zona de rebaixamento porque o rival Coritiba perdeu em casa para o Atlético-MG, por 1 a 0, também no domingo, com gol do atacante Eduardo Sasha. O Coxa é o 17º, com os mesmos sete pontos do Athletico, mas, superado pelo saldo de gols. O Galo, com 15 pontos, é o terceiro.

Quem começa a ficar para trás na briga pelo título é o Grêmio. Em Goiânia, o Tricolor chegou ao sexto jogo sem vitória pelo Brasileirão ao empatar com o Atlético-GO, por 1 a 1. O meia Edson colocou o Dragão a frente, mas o atacante Isaque empatou para os gaúchos, que ocupam o 14º lugar, com oito pontos. Os goianos, com seis pontos, completaram sete partidas sem ganhar e estão na 18º posição, no Z-4.

Rival atleticano, o Goiás sofreu a quarta derrota na Série A, em seis jogos - a equipe tem duas partidas a menos que os demais times. Em Recife, o Esmeraldino foi superado pelo Sport, por 2 a 1. O atacante Leandro Barcia e o meia Marquinhos marcaram para o Leão, que agora é o nono, com 10 pontos. O atacante rubro-negro Elton, contra, descontou para o clube de Goiânia.

Veja os jogos da nona rodada do Brasileirão, no horário de Brasília.

Quarta-feira (9)

17h30 - Athletico-PR x Botafogo

18h - Fortaleza x Sport

18h - Goiás x Coritiba

19h15 - São Paulo x Red Bull Bragantino

21h30 - Fluminense x Flamengo

21h30 - Santos x Atlético-MG

Quinta-feira (10)

19h15 - Corinthians x Palmeiras

19h15 - Internacional x Ceará

19h15 - Bahia x Grêmio

21h - Vasco x Atlético-GO

