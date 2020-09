Marcelo Lomba garante empate do Inter contra o São Paulo no Brasileiro

Em noite inspirada do goleiro Marcelo Lomba, o Internacional segurou o São Paulo, com um jogador a menos, por mais de 30 minutos, e saiu do Beira-Rio com o empate em 1 a 1. Com o resultado, o Colorado deixou escapar a oportunidade de alcançar a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro, e agora soma 21 pontos, permanecendo na segunda posição. O Tricolor dorme na terceira colocação, com 19 pontos.

O jogo começou muito equilibrado, com as duas equipes chegando com perigo ao ataque. Quem abriu o placar foi o Internacional, aos 19 minutos. Moisés avançou com liberdade pela esquerda e cruzou na medida para Thiago Galhardo. O camisa 17 subiu entre os dois zagueiros do Tricolor e, de cabeça, marcou o primeiro. Foi o nono gol do artilheiro do Brasileirão.

Com o resultado, o Inter segue na vice-liderança do Brasileirão. O time volta a campo na terça-feira, pela Libertadores. Líder do Grupo E, o Colorado enfrentará o América de Cali, na Colômbia, pela 5ª rodada. #VamoInter 🇦🇹 pic.twitter.com/GFFD7icDDW — Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 27, 2020

O São Paulo não sentiu o revés e partiu para cima. O empate veio aos 25 minutos. Reinaldo cobrou falta pela direita de ataque, Pablo desviou de cabeça e Luciano, de coxa, arrematou para o fundo das redes do Inter. O ritmo do jogo caiu depois do gol do Tricolor, e as duas equipes foram para o intervalo com o 1 a 1 no placar.

🇾🇪 Ficha técnica, relato do jogo e mais fotos do jogo Tricolor no Beira-Rio.



Confira no link: 👉 https://t.co/UGwYFzDG4Y pic.twitter.com/5RHqmQ2kV9 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 27, 2020

O segundo tempo começou com o São Paulo controlando as ações e levando muito perigo. Marcelo Lomba teve que fazer duas boas defesas nos primeiros minutos, uma em chute de Tchê Tchê e a segunda em cabeçada de Diego.

Aos 14 minutos, o Internacional praticamente perdeu a possibilidade de vencer. Zé Gabriel fez falta violenta em Igor Gomes e recebeu o cartão vermelho. Com um a menos, o Colorado passou todo o restante do confronto na defesa para evitar a virada tricolor.

O São Paulo quase marcou aos 41 minutos. Igor Vinícius recebeu livre na área, pela direita e finalizou por baixo. Marcelo Lomba salvou o colorado e jogou a bola para escanteio.

Aos 49 minutos, o goleiro do Inter fez um milagre no Beira-Rio. Paulinho Boia cruzou pela direita na segunda trave. Daniel Alves apareceu para cabecear forte, no contrapé de Marcelo Lomba, que mostrou incrível reação para salvar o Colorado e garantir o empate em 1 a 1.

Na próxima rodada, o Inter faz o clássico com o Grêmio, sábado (03/10), às 17h, na Arena do Grêmio. O São Paulo enfrenta o Coritiba, domingo (04/10), às 16h, no Couto Pereira.

Além de Internacional e São Paulo, Athletico-PR e Bahia também entraram em campo neste sábado pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Furacão venceu por 1 a 0, com gol de Christian, aos 24 minutos do segundo tempo. O Esquadrão de Aço ainda perdeu um pênalti, com Clayson, defendido por Santos, aos 37 minutos.

Neste domingo (27), o Vasco enfrenta o Bragantino, às 11h, em São Januário. Às 18h15min teremos duas partidas: o Ceará recebe o Goiás, no Castelão, em Fortaleza (CE), e Atlético-GO e Botafogo duelam no Estádio Olímpico, em Goiânia. Este último será transmitido pela Rádio Nacional, a partir das 18h, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Mário Silva, reportagem de Maurício Costa e plantão de Bruno Mende. Acompanhe por aqui:

Fechando o dia, Santos e Fortaleza entram em campo às 20h30min, na Vila Belmiro. A grande dúvida para amanhã é confronto entre Palmeiras e Flamengo, inicialmente marcado para 16h, no Allianz Parque. Por enquanto, o jogo está suspenso pelo Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro (TRT-RJ).

A 12ª rodada termina apenas na segunda-feira (28), com o embate entre Fluminense e Coritiba, às 20h, no Maracanã.

Confira AQUI a tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro.