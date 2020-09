NBB adapta disputa para ter primeiro turno em sedes pré-estabelecidas

A temporada 2020/2021 do Novo Basquete Brasil (NBB) terá uma adaptação ao sistema de disputa. Na primeira fase, como nos últimos anos, os clubes se enfrentarão em jogos de ida e volta. A diferença é que o primeiro turno será realizado em etapas sediadas, ou seja, com grupos de times se encarando numa mesma cidade. Depois, as equipes de um grupo duelam com os de outros, também em sedes pré-estabelecidas.

O processo se dará dessa forma até que os 16 participantes tenham jogado entre si. A Liga Nacional de Basquete (LNB), organizadora do torneio, ainda definirá as cidades que receberão as partidas e como serão os grupos. As equipes representam sete estados (Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo) e também o Distrito Federal.

Segundo a LNB, o formato permitirá maior controle dos protocolos de saúde, determinados pelas autoridades, em meio à pandemia do novo coronavírus (covid-19) e reduzirá a logística das equipes na primeira fase. A manutenção desse modelo no segundo turno depende do cenário sanitário do país. Em caso de melhora, com os times podendo atuar nos respectivos ginásios, um sorteio definirá o mandante das partidas.

🏀🇧🇷 Todos contra todos, turno e returno, os 12 melhores vão os playoffs: vem saber mais sobre a manutenção do modelo de disputa do #NBB 2020/2021!https://t.co/3h3OXNLynv — NBB (@NBB) September 16, 2020

No mais, o sistema de disputa é o mesmo das últimas edições, com os 12 times mais bem colocados da primeira fase avançando aos playoffs. Os quatro melhores vão direto às quartas de final e aguardam o mata-mata entre os clubes classificados entre a 5ª e a 12ª posições. Devido à pandemia, o torneio passado terminou sem campeão. O NBB 2020/21 começa em 14 de novembro. O Cerrado Basquete, de Brasília, é a novidade entre os participantes.

Mercado agitado

Após anunciar o técnico Demétrius Ferraciú, o Corinthians confirmou os primeiros reforços para o NBB: o pivô Lucas Cauê, o ala Malcolm Miller, o ala/pivô Arthur Bernardi e o armador Gegê. Destaque ao último deles, cinco vezes campeão do torneio, quatro pelo Flamengo e uma pelo Bauru. O Timão também renovou os contratos dos armadores Ricardo Fischer e Kyle Fuller.

Este último, que virou ídolo da torcida, declarou-se ao Alvinegro e à Fiel em um vídeo no Instagram. "Deixa eu falar uma coisa, do fundo do meu coração. Sem [falar de] basquete, eu sou muito corintiano. Muito corintiano. Meu sangue é preto e branco. Mano, eu sou muito favela, muito louco. E por isso sempre estou aqui. Eu brigo pela bola, bato no peito, grito com vocês e dou tudo em quadra. Para vocês", declarou Fuller.

Campeão na edição 2017/18, o Paulistano renovou com o técnico Régis Marelli, com o armador Felipe Ruivo e com os pivôs Victão e Maique. O Alvirrubro também acertou o retorno do armador Deryk, que integrou na o time vencedor do NBB na temporada 2017/18. No Bauru, o armador Alexei Patrício, que estava no Minas Tênis Clube, é a sétima cara nova para a temporada. Já o Mogi das Cruzes garantiu a permanência do armador Fúlvio e do ala-pivô Fabrício e reforçou o grupo com o armador Cassiano e os alas Rafael Previatti e Dominique Coleman.