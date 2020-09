Pai de Messi vai à Espanha conversar com presidente do Barcelona

Jorge Messi, pai e empresário de Lionel Messi, viajou nesta terça-feira (1) para a Espanha, onde se reunirá com o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, dias após o craque argentino anunciar que deseja deixar o clube pelo qual jogou por toda a carreira.

Imagens de uma TV argentina mostraram Jorge Messi embarcando em um voo privado que partiu às 13h37 (horário local) do aeroporto internacional de Rosário, cidade onde vive a família do atacante, a cerca de 300 quilômetros de Buenos Aires.

O avião no qual entrou, “sem a companhia de familiares ou assessores”, o levará aos Estados Unidos, e de lá o pai do jogador tomará outro voo para a Espanha, informou a imprensa da cidade de Rosário.

A imprensa argentina informa que, logo que chegar a Barcelona, o pai e agente do craque irá se reunir com Bartomeu para tentar a liberação de seu filho.

Messi não se apresentou na última segunda-feira (31) ao primeiro treino do Barcelona na nova temporada, e mantém sua postura de deixar o clube catalão. O atleta acredita que poderia sair sem custo da equipe catalã graças a uma cláusula de seu contrato.

No entanto, a liga espanhola disse, no último domingo, que a única forma que um clube poderia contratar o argentino seria através do pagamento da multa rescisória, que é de 700 milhões de euros.