Palmeiras empata com São José no Brasileiro Feminino

Em partida válida pela nona rodada do Brasileiro Feminino, o Palmeiras empatou em 2 a 2 com o São José, neste sábado (12), no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.

Com gol no último minuto, empatamos com o São José pelo Brasileirão Feminino ➤ https://t.co/tRqcR0DC0R#AvantiPalestrinas pic.twitter.com/mSlXZDL6iQ — SE Palmeiras (de 😷) (@Palmeiras) September 12, 2020

O Palmeiras abriu o placar aos 10 minutos de partida. Após receber lançamento, Carla Nunes finalizou com eficiência para marcar seu 11° gol na competição.

Porém, a vantagem do Verdão durou apenas até o início da etapa final, quando o São José virou o placar com gols de Ariel e Fernanda.

Em uma partida parelha, o Palmeiras conseguiu o empate final nos últimos minutos, com a lateral-esquerda Vitória.

Na próxima rodada, o Palmeiras faz o clássico com o Santos no dia 24, enquanto o São José pega o Minas Icesp, no dia 23.

