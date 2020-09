Série B: América e Avaí vencem, enquanto CRB empata

Pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, América-MG e Avaí venceram, respectivamente, CSA-AL e Operário-PR. Os jogos aconteceram na tarde desta quarta-feira (2). À noite, CRB-AL e Sampaio Côrrea empataram em 2 a 2 no Rei Pelé.

Em Belo Horizonte, no Estádio Independência, o Coelho chegou ao terceiro triunfo consecutivo e alcançou o G-4 da competição. O time do técnico Lisca abriu o marcador com um gol contra de Luciano Cástan aos 32 do primeiro tempo. Ele tentou recuar de cabeça para o goleiro e acabou encobrindo o companheiro. Logo no início da segunda etapa, aos 4, os alagoanos do recém-contratado Argel Fuchs chegaram ao empate com Rodrigo Pimpão. Dez minutos depois, Messias recolocou os mineiros na frente. Com dois jogos a menos, os azulinos entraram na zona do rebaixamento.

Na Ressacada, em Santa Catarina, o Operário-PR chegou como invicto, mas acabou conhecendo a primeira derrota no torneio para o Avaí por 2 a 0. Os gols do Leão da Ilha nasceram no primeiro tempo com Pedro Castro e Daniel Amorim. Foi a segunda vitória consecutiva do técnico Geninho, que vai domingo (5) até a Arena Condá encarar a Chapecoense.

Em Maceió, o CRB deixou escapar a vitória no final da partida. Os maranhenses empataram com o zagueiro Joécio aos 38 minutos do segundo tempo. Os visitantes saíram na frente com Marcinho, mas depois levaram a virada com os gols de Igor e Bill pelo Galo.

