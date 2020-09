Série B: Botafogo-SP recebe Brasil de Pelotas no fechamento da rodada

Com jejum de cinco jogos sem vencer, o Botafogo-SP encara nesta segunda-feira (21) o Brasil de Pelotas, pela Série B do Campeonato Brasileiro. A partida começa às 20h (horário de Brasília), no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), fechando a décima rodada. A equipe paulista entra em campo com o objetivo de se distanciar da zona de rebaixamento. No momento, os botafoguenses em 16º lugar, uma posição acima do Z4,com oito pontos conquistados. A mesma pontuação do Guarani, que é o 17°.

Para subir na tabela, o Botafogo-SP precisa melhorar o aproveitamento em casa. Nos quatro jogos realizados como mandante, conquistou apenas uma vitória: empatou um e perdeu dois. Nas últimas cinco rodadas, os botafoguenses empataram duas vezes e perderam três, somando apenas dois pontos.

Já o Brasil de Pelotas, 13º colocado, vem crescendo na Série B. A equipe gaúcha chega à cidade de Ribeirão Preto com invencibilidade nos últimos três jogos: ganhou dois e empatou um. Apesar da fase positiva, o Xavante ainda não venceu fora de casa: em quatro partidas como visitante, foram duas derrotas e dois empates.

Resultados da rodada

O Cuiabá assumiu liderança da Série B após vitória sobre o Oeste-SP, no último sábado (19), na Arena Pantanal, por 3 a 0. No mesmo dia tivemos dois treinadores passando por experiências distintas. No Cruzeiro, o técnico Ney Franco amargou a sua primeira derrota no comando da equipe. A Raposa perdeu para o CSA por 3 a 1, em Maceió (AL). Por outro lado, tivemos a primeira vitória do treinador Elano Blumer à frente do Figueirense. Os catarinenses bateram o América-MG por 1 a 0, em Belo Horizonte (MG). Ainda no sábado (19), a Ponte Preta empatou em 1 a 1 com o Operário-PR, em Campinas (SP).

Neste domingo (20). o Sampaio Corrêa venceu sua primeira partida fora de casa: 5 a 2 sobre o Avaí, em Florianópolis (SC). Apesar dos três pontos conquistados, os maranhenses permanecem na zona de rebaixamento, na 18ª posição na tabela, com sete pontos.