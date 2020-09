Série B: Brasil de Pelotas derrota Botafogo-SP fora de casa

O Brasil de Pelotas chegou a quatro jogos de invencibilidade e conquistou a primeira vitória fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Botafogo-SP por 1 a 0, no confronto que fechou a 10ª rodada da competição. Com o resultado, o Xavante chegou a 13 pontos e pulou para a 11ª posição. Já o Pantera permanece com 8 pontos, e ocupa a 16ª colocação.

Como foi o jogo

Depois de cinco partidas sem vitórias, o Botafogo começou partindo para cima. Logo aos três minutos, Ronald avançou pela direita, entrou na área adversária e chutou por cima do goleiro Rafael Martins. A bola, caprichosamente, bateu na trave direita.

O Brasil respondeu aos 11 minutos. Matheus Oliveira fez jogada pela direita e arriscou um cruzamento na área. O que parecia um lançamento acabou virando uma finalização perigosa. A bola quicou no gramado e exigiu uma defesa difícil do goleiro Darley. O camisa 10 do Xavante arriscou de novo de fora da área, aos 24 minutos. Darley não segurou e quase deu para Jarro Pedroso marcar no rebote, mas o goleiro do Pantera conseguiu se recuperar.

No minuto seguinte, o time da casa ficou perto de abriu o placar. Rafinha recebeu na entrada da grande área e chutou de perna esquerda. A finalização tirou tinta da trave de Rafael Martins. A última oportunidade do primeiro tempo foi do Botafogo. Ronald avançou até a linha de fundo e cruzou na área. Wellington Tanque subiu sozinho na trave, mas cabeceou por cima do gol.

A etapa começou morna e ficou truncada até os 27 minutos, quando Darley saiu jogando com Elicarlos. O volante sofreu pressão de Matheus Oliveira, que recuperou a bola e passou para Danilo Gomes. O atacante bateu cruzado, de perna esquerda, no cantinho, para fazer o gol da vitória.

O Botafogo ainda tentou o empate até o fim do jogo, mas encontrou uma defesa bem organizada, que não deu chance para o time da casa.

Na próxima rodada, o Botafogo recebe o CRB -feira (25), no Estádio Santa Cruz, às 19h15min. Já o Brasil de Pelotas enfrenta o Paraná, no (26), no Estádio Bento Freitas, às 18h30min.