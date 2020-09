Série B: CRB e América-MG se enfrentam no Rei Pelé, em Maceió

CRB e América-MG abrem a 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira (28). O jogo será realizado no estádio Rei Pelé, em Maceió, às 20h. Os donos da casa são o nono colocado, com 18 pontos conquistados. Os visitantes estão na quinta posição, tendo obtido 16 na tabela de classificação.

O Coelho precisa reencontrar o caminho das vitórias na competição. Nos últimos dois jogos, foram um empate e uma derrota. Na rodada passada, os mineiros não saíram do 0 a 0 com a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC).



Se a equipe comandada pelo técnico Lisca vencer na noite de hoje (28), vai empatar em número de pontos com o vice-líder Paraná, que joga amanhã (29) em casa, no Durival Britto, com a Chapecoense, que é quarta colocada. Sendo assim, independente dos resultados dos outros confrontos, os três pontos contra os nordestinos serão suficientes para manter o América-MG no G4 até o final da rodada.

Do outro lado, o Galo da Pajuçara vai em busca de emendar duas vitórias consecutivas na Série B, feito ainda não alcançado nos dez jogos já disputados. Na última rodada, os alagoanos derrotaram o Botafogo-SP por 2 a 1 no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). A maior esperança de gols vem dos pés de Léo Gamalho. O atacante é o artilheiro da segunda divisão, com oito gols marcados. Ele é responsável por mais da metade dos gols feitos pelo time nordestino, que marcou até o momento 13 gols.