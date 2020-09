Série B: Operário e Cuiabá empatam em 1 a 1 na abertura da 11ª rodada

Com um tempo de domínio para cada equipe, Operário e Cuiabá empataram em 1 a 1 no Estádio Germano Krüger, na abertura da 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Dourado chegou a 21 pontos, segue na liderança, mas pode ser ultrapassado no restante da rodada. O Fantasma agora tem 17 pontos e ocupa a 6ª posição na classificação.

Mais um ponto conquistado!



Jogando fora de casa, contra o @operarioferroviario , o Dourado saiu atrás no placar, mas buscou o empate com Felipe Ferreira.



Com o empate, o auriverde foi a 22 pontos na tabela e dorme na liderança do @brasileiraob . pic.twitter.com/n2deKPFGpe — Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) September 23, 2020

Um gol em cada tempo

O primeiro tempo foi todo do Operário. Logo aos 2 minutos de jogo, o Fantasma abriu o placar. Jean Carlo dominou a bola no meio de campo, avançou, e soltou uma bomba de perna esquerda no canto direito do goleiro João Carlos. O Cuiabá só não foi para o intervalo com uma goleada porque o time da casa perdeu muitas oportunidades.

Aos 10 minutos, Rafael Bonfim concluiu de cabeça o escanteio cobrado pela esquerda e a bola passou por cima do gol. Oito minutos depois, Thomaz arriscou chute do bico da grande área e passou muito perto do ângulo esquerdo de João Carlos. Aos 34 minutos, Roger recebeu lançamento e apareceu na cara do goleiro, que fez grande defesa.

O Cuiabá voltou melhor para a segunda etapa e empatou com um belo gol. Aos 5 minutos, Lucas Ramon jogou na área, Elvis escorou para o meio e Felipe Ferreira só teve o trabalho de estufar a rede de Thiago Braga. A virada quase veio três minutos depois. Em jogada rápida, Felipe Ferreira passou para Maxwell, que finalizou de primeira, por cima do gol do Operário.

O Dourado criou mais uma boa oportunidade, aos 22 minutos. Elvis arriscou um chute forte de fora da área e a bola passou perto do ângulo direito do gol do Operário. A pressão continuou. No ataque seguinte, Lucas Ramon acertou o travessão de Thiago Braga. No rebote, Matheus Barbosa finalizou rasteiro e a bola tirou tinta da trave esquerda. Apesar de ter partido com tudo para o ataque nos minutos finais, o Cuiabá não conseguiu a virada e o jogo terminou mesmo no 1 a 1.

Na próxima rodada, o Operário enfrenta o Juventude, terça-feira (29), às 19h15, no Alfredo Jaconi. Já o Cuiabá mede forças com o Náutico, no mesmo dia, às 22h30, na Arena Pantanal.

