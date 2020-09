Série B: Operário vence Sampaio Corrêa e se aproxima do G4

O Operário-PR venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0, no Castelão, em Fortaleza, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com a derrota, os donos da casa não conseguiram sair da zona de rebaixamento. Com sete jogos disputados, a Bolívia Querida tem apenas quatro pontos e ocupa a 18ª colocação. Do outro lado, a equipe paranaense encostou no G4. O Fantasma é o quinto colocado, com 15 pontos na tabela.

O primeiro tempo foi marcado pelas duas equipes cometendo muitas faltas e disputando a bola no meio campo. Na primeira etapa, a tônica foi muita luta e pouca emoção.

Após o intervalo os donos da casa voltaram melhor. O atacante Pimentinha, do time maranhense, era o jogador que mais dava trabalho ao Operário-PR. Aos 23 minutos, ele acertou a trave em um chute de dentro da grande área. Em seguida, aos 36, construiu jogada individual e bateu para fora. A bola passou perto da baliza do gol adversário. Apesar de ter tido mais volume, quem conseguiu fazer o gol foi o Fantasma. Aos 31, sozinho, o atacante Roger empurrou para o fundo da rede fechando o placar. Sampaio Corrêa 0, Operário-PR 1.

O próximo compromisso do Sampaio Corrêa será na próxima quarta-feira (16), no Castelão, às 19h, contra o Juventude Samas, pelas semifinais do Campeonato Maranhense. Pela Série B, os nordestinos voltam a campo somente no domingo (20). A Bolívia Querida vai visitar o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis às 11h. Já o Operário-PR terá pela frente a líder Ponte Preta, no sábado (19), no estádio Moisés Lucarelli às 19h.

