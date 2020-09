Série B: Paraná cede a empate contra Brasil de Pelotas no fim do jogo

A 11ª rodada da Série B teve mais dois jogos no início no fim da tarde e início da noite deste sábado (26). Com pouca emoção e gols nos últimos momentos da partida, Brasil de Pelotas e Paraná empataram em 1 a 1, no Estádio Bento Freitas. Com o resultado, o Tricolor perdeu a oportunidade de assumir a liderança da Série B, ficando com 21 pontos, na segunda posição. O time gaúcho chegou aos 14 pontos e ocupa provisoriamente a 11ª colocação.

Em Salvador, o Vitória venceu o Oeste, de virada, por 3 a 1, no Barradão, em Salvador (BA). Com o resultado, o Rubro-Negro chegou a 17 pontos e, por enquanto, ocupa a sétima posição na tabela. O Oeste permanece na lanterna do campeonato, com apenas seis pontos em 11 partidas disputadas.

Emoção só no fim

Jogando debaixo de chuva, Brasil de Pelotas e Paraná fizeram um jogo equilibrado, sem muitas chances claras de gol para as duas equipes. Tudo mudou nos momentos finais do segundo tempo. Aos 32 minutos, o Tricolor abriu o placar em um bom contra-ataque pela direita que terminou com a finalização precisa de Renan Bressan.

A chuva apertou e o Brasil conseguiu o empate. Aos 40 minutos, Rodrigo Ferreira soltou a bomba de fora da área, no cantinho direito de Alisson, para deixar tudo igual.

Na próxima rodada, o Paraná recebe a Chapecoense, terça-feira (29), às 21h30min, no Durival Britto, em Curitiba (PR). O Brasil de Pelotas pega o Confiança, quarta (30), às 16h30min, no Batistão, em Aracaju (SE).