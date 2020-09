Série B: Vitória quebra invencibilidade do Cuiabá e sobe para 6º lugar

O estádio do Barradão, em Salvador (BA) foi palco na tarde deste sábado (5) de mais um triunfo do Vitória, desta vez por 4 a 2 sobre o até então invicto Cuiabá. O time mato grossense poderia ter retornado hoje à liderança da Série B, mas com a derrota caiu, provisoriamente, do segundo para o terceiro lugar na tabela. Já o Vitória com mais três pontos passou a ocupar a sexta posição.

O time visitante começou com pressão total, mas foram os baianos que abriram o placar aos 28 minutos no Barradão, após uma saída errada de bola do Cuiabá: Guilherme Rend não pedoou e tocou para Léo Ceará marcar o primeiro. Aos 35 minutos, foi o Cuiabá que também se valeu de uma saída de bola arriscada e, após jogada área, Wallace acabou marcando contra. Tudo igual: 1 a 1. No minuto seguinte, o time baiano marcou o segundo no Barradão: em cobrança de falta, Carleto soltou uma bomba, o goleiro afastou, mas a bola sobrou para João Victor marcar o dele, o segundo do Vitória.

A etapa final começou ainda mais movimentada. Logo aos seis minutos, o Cuiabá empatou a partida com Maxwell. O time visitante estava empenhado em virar o placar, mas aí Marcelinho foi derrubado na dividida com o goleiro do Cuiabá. Jogada duvidosa, mas o juiz assinalou pênalti e Carleto marcou o segundo dele, o terceiro do time baiano. A partir daí o descontrole tomou conta da partida: dois jogadores do Cuiabá foram expulsos - o goleiro João Carlos e o zagueiro Hélder.- além de Marcelinho, do Vitória. Já nos acréscimos, Rodrigo Porto, também chamado Rodrigo Carioca, selou a vitória dos baianos.

Também neste sábado (5), no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), CSA e Confiança empataram em 1 a 1. Os donos da casa balançaram as redes aos 42 minutos de partida, após bela jogada do meio-campista Pedro Júnior. Ele deixou para trás a marcação, invadiu a grande área e chutou certeiro na saída do goleiro Rafael Santos. O segundo tempo foi melhor para os visitantes, principalmente a partir dos 14 minutos, após a expulsão do volante Marquinhos, do time alagoano. O Confiança botou pressão e conseguiu o empate aos 29 minutos, com uma bomba de canhota de Ari Moura, da entrada da área, sem chances para o goleiro Bruno Grassi.

O primeiro embate deste sábado (5), o Juventude quebrou o jejum de cinco jogos sem vencer, e derrotou fora de Casa o Oeste, por 3 a 1, na Arena Barueri, em São Paulo. Com o triunfo, o time gaúcho ocupa provisoriamente - a oitava rodada só termina na segunda-feira (7) - a nona posição da tabela, com 12 pontos. Já o Oeste, ainda sem vitórias, é o vice-lanterna, com apenas três pontos. O atacante Breno Lopes abriu o placar para os visitantes ao 11 minutos de jogo. Após o invervalo, Bochecha ampliou para o time gaúcho e, aos 43 do segundo tempo, Samuel fez o terceiro do Juventude. Já nos acréscimos o Oeste diminuiu com Bruno Alves.

Na noite de ontem (4), a Ponte Preta bateu o Botafogo-SP por 1 a 0. Gilson marcou contra aos 46 minutos da etapa final. Com o resultado, a Macaca chegou 14 pontos e, momentaneamente, ocupa a vice-liderança da Série B. Já o Botafogo de Ribeirão Preto (SP) segue com oito pontos, na 12º colocação.

