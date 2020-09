Série C: invicto em casa, Santa Cruz enfrenta o Jacuipense no Recife

Santa Cruz e Jacuipense fecham a oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira (28). A partida terá início às 20h (horário de Brasília), no estádio do Arruda, no Recife (PE). Com a mesma pontuação do Ferroviário-CE (14 pontos), basta um empate para os pernambucanos reassumirem a liderança do Grupo A. Já os baianos, que até o momento somam nove pontos, buscam vencer fora de casa para encostar no G4. A diferença é de quatro pontos para o quarto colocado Vila Nova, que possui 13.

Os donos da casa vão entrar em campo com a confiança obtida nos três primeiros jogos como mandante. Nas partidas no Arruda, foram três vitórias consecutivas. A única derrota da Cobra Coral neste ano pela Série C foi contra o Vila Nova por 1 a 0, na quinta rodada. O confronto foi realizado no estádio OBA, em Goiânia (GO).

Quem aguarda por uma oportunidade no jogo de hoje (28) é o lateral-esquerdo Peri. Recém-contratado junto ao Água Santa (SP), o jogador, de 34 anos, apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, portanto está regularizado para entrar em campo mais tarde. Agora, para ser escalado como titular depende apenas da escolha do técnico Marcelo Martelotte, que trabalhou com o atleta no Sport em 2013.

Como o Santa Cruz, os visitantes desta noite também perderam apenas uma partida na competição. O revés aconteceu na primeira rodada contra o Remo por 2 a 1, no Valfredão, no Riachão do Jacuípe (BA). Na sequência, foram mais cinco jogos, sendo duas vitórias e três empates.

Confira aqui a tabela atualizada da Série C do Campeonato Brasileiro.