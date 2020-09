Tênis: Bruno Soares está na final de duplas do US Open

Nesta terça-feira (8), a dupla Bruno Soares (Brasil) e Mate Pavic (Croácia) superou a dupla adversária Horia Tecău (Romênia) e Jean-Julien Rojer (Holanda) por 2 sets a 0 (6/4, 7/5) na semifinal do torneio de duplas do US Open, em 01h24min de jogo.

Com a vitória, o brasileiro e o croata estão classificados para a decisão do Grand Slam, disputado em Nova York. A final será contra o croata Nikola Mektić e o holandês Wesley Koolhof, que venceram o britânico Joe Salisbury e o americano Rajeev Ram por 2 sets a 0 (7/6 - sendo 7/3 no tiebreak- , 6/4). A decisão está prevista para quinta-feira (10), às 16h (no horário de Brasília).

Bruno Soares segue vivo na briga pelo bicampeonato do torneio americano, que é um dos quatro principais do mundo. O brasileiro conquistou o US Open em 2016, quando ainda formava dupla com Jamie Murray. Porém, a campanha no torneio desse ano é a melhor da parceria com Pavic, iniciada na metade do ano passado.