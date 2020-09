Thiago Monteiro é finalista do Toneio Challenger de Forlí, na Itália

Após mais de duas horas de embate, o brasileiro Thiago Monteiro assegurou nesta sexta sexta-feira (25) uma vaga na final de simples do Torneio Challenger de Forlí, na Itália. O cearense, 89º colocado no ranking mundial da AT`, levou duas horas e seis minutos para derrotar o anfitrião Andrea Pellegrino (343º ), por 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 4-6, 6-1.

Monteiro, de 26 anos, volta à quadra neste sábado (26) contra outro italiano, Lorenzo Musetti (180º no ranking mundial). A partida tem previsão de início para às 8h (horário de Brasília). Se vencer, será o quinto título de Challenger do atleta cearense e pode subir para a 75ª posição no ranking mundial.

No entanto, a comemoração em caso de vitória deve ficar pra depois. Já no dia seguinte, domingo (27), Thiago Monteiro estreia no Grand Slam de Roland Garros, em Paris (França), contra o georgiano Nikoloz Basilashvili, que ocupa a 33ª posição no ranking mundial.