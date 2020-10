Tombense derrota Criciúma e chega à segunda vitória seguida na Série C

Em jogo atrasado da quarta rodada da Série C, o Tombense derrotou o Criciúma por 1 a 0, no Estádio Almeidão, chegou à segunda vitória consecutiva e agora tem 10 pontos, na 6ª colocação do Grupo B. O Criciúma permanece com 12 pontos, na 4ª posição.

O primeiro tempo foi equilibrado, com poucas chances de gol. O panorama mudou aos 36 minutos, quando o Tombense fez o gol da vitória. Rubens avançou pela esquerda e tocou para Gabriel Lima abrir o placar. Os minutos finais da primeira etapa foram de pressão total do time de casa, que teve oportunidade de sair para o intervalo com uma vantagem maior.

Em Minas Gerais, apesar da entrega, não conseguimos a vitória.



📸 Celso da Luz pic.twitter.com/YhX7WLV9le — Criciúma E.C. (de 🏡) (@CriciumaEC) October 1, 2020

Aos 38 minutos, Rubens chutou para Agenor fazer grande defesa. Aos 43 minutos, os dois protagonizaram outro duelo, e o goleiro do Criciúma novamente salvou o time de Santa Catarina.

O Tigre voltou para a segunda etapa precisando do empate, mas só conseguiu chegar com perigo duas vezes ao gol adversário. Aos sete minutos, Carlos Alexandre, de cabeça, completou cruzamento e a bola passou com perigo. A última chance de igualar o confronto foi aos 41 minutos. Nova bola na área e Tiago Henrique cabeceou à direita do gol.

A esperança do empate do Criciúma terminou aos 50 minutos. O time ficou com menos um em campo depois que Victor Guilherme foi expulso após receber o segundo cartão amarelo por ter colocado a mão na bola.

Na próxima rodada, o Tombense visita o Boa Esporte, domingo (4) às 16h no Estádio Municipal de Varginha. O Criciúma enfrenta o Brusque, na segunda-feira (5) às 20h no Augusto Bauer.

