US Open: Brasileiros avançam nas chaves de duplas

A brasileira Luisa Stefani e a a norte-americana Hayley Carter estrearam nesta quarta (2) no US Open derrotando as gêmeas ucranianas Lyudimyla e Nadiia Kichenok por 2 sets a 1 (parciais de 6/4, 5/7 e 6/3) em quase duas horas de partida.

Com o resultado, a equipe da brasileira e da americana avança para as oitavas de final do Grand Slam, disputado em quadra rápida em Nova York (EUA).

Com a conquista, Stefani e Carter repetem o resultado do Australian Open, quando atingiram as oitavas. Agora elas esperam o jogo entre a equipe das japonesas Shuko Ayoama e Ena Shibahara e a dupla das norte-americanas Bernarda Pera e Ann Li, de onde sairão suas rivais.

Duplas masculinas

Quem também avançou para as oitavas nas duplas foi Bruno Soares, ao lado do croata Mate Pavic. Eles derrotaram o espanhol Marcel Granollers e o argentino Horácio Zeballos por 2 sets a 1 (parciais de 3/6, 6/4 e 6/4).

Nas próxima fase, Bruno Soares e Mate Pavic aguardam os vencedores do duelo entre a equipe formada pelo britânico Dominic Inglot e pelo paquistanês Aisam-Ul-Haq Qureshi e a dupla dos norte-americanos Jackson Withrow e Jack Sock.

A outra dupla com um brasileiro que entrou em quadra nesta quarta acabou sendo derrotada. Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot foram superados pelos belgas Sander Gille e Joran Vliegen por 2 sets a 0 (parciais de 6/2 e 6/4).