Vasco e Atlético-GO jogam em São Januário

O Vasco recebe o Atlético Goianiense nesta quinta-feira (10), às 21h em São Januário. Os donos da casa vêm de vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR e lutam para se manter dentro do G4 da competição. Situação diferente vive o adversário, que tenta escapar da zona de rebaixamento nesta nona rodada. O Dragão vem de um empate em 1 a 1 com o Grêmio jogando em Goiânia.

O técnico Ramon Menezes tem a volta do lateral-esquerdo Henrique, que cumpriu suspensão, mas deve seguir poupando Leandro Castan. A ideia é deixar o capitão de 33 anos pronto para o clássico contra o Botafogo pela Copa do Brasil, na próxima semana. Outro jogador que também vai ser preservado é o argentino Martín Benítez. Ainda permanecem fora do jogo desta quinta, por conta do novo coronavírus, Ricardo Graça, Werley, Breno, Lucão e Guilherme Parede. Por outro lado, o atacante Vinicíus está recuperado da doença e deve ser relacionado para o jogo.

No Atlético Goianiense, apenas Jorginho, em litígio com a diretoria rubro-negra, não está à disposição do técnico Vagner Mancini. O dragão vem de dois empates seguidos contra Fluminense e Grêmio, e busca a primeira vitória no campeonato como visitante.

Vasco e Atlético-GO já se enfrentaram em 16 partidas. Os cariocas venceram nove vezes, os goianos em quatro situações, e por três vezes o placar terminou empatado entre as duas equipes.

