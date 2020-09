Vasco triunfa em clássico com Botafogo

Em uma partida muito movimentada, o Vasco derrotou o Botafogo por 3 a 2, neste domingo (13) no Nilton Santos, no jogo que encerrou a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após oportunidades de lado a lado, o Vasco conseguiu abrir o marcador aos 35 minutos do primeiro tempo, quando Benítez cruza, a zaga do Botafogo falha em afastar, e Ribamar aproveita para conferir.

O Botafogo consegue empatar, mas apenas aos 3 minutos da etapa final, quando Matheus Babi acerta de muito longe para fazer um golaço.

O time de General Severiano passa a controlar as ações. Porém, quem chega ao segundo gol é o time da Colina. Aos 25 minutos Benítez lança para Cano, que tenta duas vezes para vencer o goleiro Diego Cavalieri.

O terceiro do Vasco não demora a sair, aos 26 Ygor Catatau marca um golaço batendo, colocado, de muito longe.

O Botafogo ainda consegue fazer mais um aos 37, novamente com Matheus Babi, mas a vitória fica mesmo com o Vasco.

O time da cruz de malta volta a jogar pelo Brasileiro no próximo domingo (20), quando visita o Coritiba no Couto Pereira. No mesmo dia o Botafogo recebe o Santos no Nilton Santos.

Igualdade entre Palmeiras e Sport

O Palmeiras recebeu o Sport em São Paulo e empatou em 2 a 2, perdendo a oportunidade de assumir a vice-liderança da competição.

Mesmo jogando fora de casa, a equipe pernambucana abriu o placar, em cobrança de pênalti de Iago Maidana. O Palmeiras conseguiu a virada ainda no primeiro tempo, com gols de Willian e Zé Rafael.

Porém, no segundo tempo o time paulista não conseguiu segurar a vitória, especialmente após a expulsão de Zé Rafael. Com um a mais o Sport empatou graças a gol de Lucas Mugni.

Na próxima rodada o Palmeiras vai até Porto Alegre enfrentar o Grêmio no domingo (20), e no mesmo dia o Sport recebe o Fluminense na Ilha do Retiro.

Veja a classificação atualizada da Série A do Brasileiro.