Vitória do CRB é insuficiente e Juventude segue na Copa do Brasil

O Juventude é o primeiro time, entre os que disputam a quarta fase da Copa do Brasil, classificado às oitavas de final. Nesta terça-feira (22), no estádio Rei Pelé, em Maceió, a equipe gaúcha perdeu do CRB por 1 a 0, mas levou a melhor no placar agregado. Na partida de ida, em Caxias do Sul (RS), na última quinta-feira (17), o Alviverde havia vencido por 2 a 0.

Fim de Jogo no Estádio Rei Pelé!!



Pela classificação, o Juventude assegurou uma premiação de R$ 2,6 milhões. Campeão em 2000, o time de Caxias do Sul aguarda o sorteio que definirá os confrontos da próxima fase. A equipe volta as atenções à Série B do Campeonato Brasileiro. O Ju segue em Maceió para encarar o CSA no sábado (26), às 16h (horário de Brasília), pela 11ª rodada. Um dia antes, às 19h15, o CRB enfrenta o Botafogo-SP em Ribeirão Preto (SP), também pela Série B.

Tendo que tirar uma desvantagem de dois gols, o time da casa teve a iniciativa, mas esbarrou na marcação do Juventude até os 30 minutos do primeiro tempo, quando o atacante Léo Gamalho recebeu na grande área e foi derrubado pelo zagueiro Wellington. O próprio Léo Gamalho bateu a penalidade e colocou o Alvirrubro à frente, igualando-se ao atacante Nenê, do Fluminense, na artilharia da Copa do Brasil, com seis gols.

No segundo tempo, o Ju pressionou nos primeiros minutos, mas o CRB, precisando de mais um gol para forçar a disputa de pênaltis, tomou outra vez o controle das ações ofensivas. A equipe da casa chegou a ficar com quatro atacantes em campo. Nos acréscimos, o goleiro Victor Souza foi para a área do Juventude, auxiliar nos lances de bola parada. A pressão dos alagoanos, porém, não surtiu efeito e o placar não se alterou.

